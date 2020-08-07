Международный день коренных народов мира отметим квестом

9 августа традиционно отмечается Международный день коренных народов мира – важный праздник, который способствует привлечению внимания широкой аудитории к вопросам сохранения традиций и культуры малочисленных групп населения планеты.

Только на территории нашей страны проживают представители более 190 этнических групп, 47 из которых признаны коренными малочисленными народами. О существовании некоторых из них мало кто подозревает. Они живут вдали от цивилизации, сохраняя вековой уклад жизни. Другие органично интегрируются в более многочисленные группы.

В преддверии Международного дня коренных народов мира Центр народов Севера приглашает всех желающих принять участие в познавательном онлайн-квесте.

Правила участия: 1. Быть подписчиком группы ГОБУ «Центр народов Севера» в социальной сети «ВКонтакте». 2. Первым оставлять правильные ответы в комментариях к постам с заданиями.

Задания будут публиковаться в группе ГОБУ «Центр народов Севера» в социальной сети «ВКонтакте» 7 августа - с 11.30 до 14.00, подведение итогов состоится в 16.30.

Участники, правильно ответившие на все задания, получат памятные дипломы. Для того чтобы не пропустить квест рекомендуем заранее включить оповещения новостей в группе «Центр народов Севера» в соцсети «ВКонтакте».