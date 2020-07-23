Международный день коренных народов мира в Мурманской области пройдёт в онлайн-формате

Ежегодно 9 августа во всем мире отмечается Международный день коренных народов мира. Этот праздник призван отдать дань уважения и почтения коренным народам мира за их бесценный вклад в культурную идентичность каждой страны, за сохранение традиций, языка и жизненного уклада предков.

В нашем регионе стало доброй традицией ежегодно проводить этот праздник в разных городах и селах, зачастую самых удаленных от областного центра, но в этом году, в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в мире, в целях защиты здоровья граждан и недопущения распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Международный день коренных народов мира состоится в онлайн формате.

Мероприятие пройдёт на платформе «ZOOM» в форме диалога участников в режиме видеоконференцсвязи, где они в прямом эфире расскажут о своей культуре посредством исполнения песен, танцев, демонстрации мастер-классов по народным художественным промыслам, приготовлению блюд национальной кухни и национальным видам спорта, а также проведут виртуальные экскурсии по выставкам народных художественных промыслов и экспозициям предметов быта.

Организаторы приглашают к участию представителей общин и предприятий народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, фольклорные коллективы и индивидуальных исполнителей, учреждения культуры и образования, в том числе представителей иностранных государств.

Для участия в мероприятии необходимо до 3 августа подать заявку, установленной формы, согласно Положения о порядке организации и проведения онлайн мероприятия и иметь устройство для выхода в Интернет, позволяющее просматривать и транслировать видео (телефон, планшет, ноутбук или стационарный компьютер).

Заявки принимаются: по электронной почте: centr_kmns@inbox.ru; по факсу (815 2) 411-552.

Организаторами мероприятия являются Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества и Сельский дом культуры нп. Ёнский.