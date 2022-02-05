Андрей Чибис вручил переселенцам из аварийного жилья ключи от новых квартир в МурмашахЧисленность профсоюзов в ковид снизилась до минимума
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.02.22 15:00

Международный день саамов - 30 лет

Международному Дню саамов, который традиционно отмечается 6 февраля в Норвегии, России, Швеции и Финляндии, в этом году исполнится 30 лет. Праздник был учреждён в 1992 году на XV конференции Союза саамов и приурочен к открытию именно в этот день в 1917 году в норвежском городе Тронхейме первого конгресса саамов, на котором решались вопросы объединения представителей этого народа для решения общих проблем.

В каждой из стран существуют свои особенности празднования Международного дня саамов, однако эта дата имеет и общую для всех территорий традицию – поднятие национального флага. Круг красного цвета, изображённый на флаге, повторяет форму саамского бубна и символизирует солнце и луну – согласно народной легенде прародителей народа. Цвета флага передают характер основных земных стихий: красный – огня, синий – воды, жёлтый – воздуха, зелёный – земли.

В Норвегии в этот день хозяева праздника угощают блюдами из оленины – традиционной еды саамов. Ежегодно 6 февраля мэр Осло приглашает всех представителей этой национальности, проживающих в столице, на праздничный завтрак.

Саамы России вкладывают в дату 6 февраля дополнительный смысл. В 1866 году по указу императора Александра II была создана Саамская волость, которая вошла в состав Кольского уезда Архангельской губернии. Позднее в волости начал работу выборный орган народного представительства «Коладаг соббарь», в который входили саамы от каждого общества и погоста. Собрание заседало в Коле один раз в год – именно 6 февраля.

Сегодня вместе с соседями из скандинавских стран саамы Кольского полуострова уделяют особое внимание сохранению языка, развитию письменности и народной культуры, приобщению молодого поколения к богатому духовному наследию народа. Этому способствует деятельность фольклорных ансамблей, выставки саамского искусства и национальные праздники.

В этом году традиционно в первые дни февраля в городах и сёлах Мурманской области пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню саамов. В музеях и библиотеках откроются выставки, где будут представлены детские рисунки, фотографии, предметы быта и декоративно-прикладного творчества малочисленного народа. Пройдут спортивные мероприятия, тематические уроки, мастер-классы, интеллектуальные игры, викторины и конкурсы, приуроченные к празднованию этого дня.

По оценке Саамского парламента, древний народ насчитывает около 75 тысяч человек, большая часть из них (более 40 тысяч) проживает в Норвегии.

Как сообщает В.А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Мурманской области проживало 1599 представителей этой национальности, из них 715 мужчин и 884 женщины. Следует отметить, что на протяжении нескольких десятков лет доля малочисленного народа Кольского полуострова в общей численности населения области не претерпела больших изменений и составляла 0,2 процента.

Помимо показателя общей численности саамов до конца 2022 года итоги ВПН-2020 позволят получить ряд демографических и социально-экономических характеристик данного народа: уровень образования, состояние в браке, рождаемость, занятость. Все эти данные необходимы для принятия решений по вопросам поддержки саамского народа, сохранения его традиционных промыслов и культуры, формирования программ развития северных территорий.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Александр
03.02.22 05:27
Занёс,видимо,старший...
Комментарий к новости:Странная болезнь поражает участников судебного дела Михаила Веллера
Николай
02.02.22 22:29
Это и наши Рубцовские чтения, которые вот уже 30 лет проходят на Кольской земле.
Комментарий к новости:В стенах мурманской филармонии состоялась встреча губернатора и руководителей учреждений культуры
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.01.22 17:57
Привет, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, а так же гости города-героя! Пишет Вам большой спец. в области педагогики, специалист экстра-класса Юлия Бурак (Смирнова). На сию новость хочет
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире23:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)00:45Концерт Михаила Задорнова «Апельсины цвета беж». (16+)
-PRO Деньги (16+)Банк России предложил новые методы борьбы с мошенниками-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 56 копеек, доллар теряет почти 60 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 и 7 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика