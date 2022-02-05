Международный день саамов - 30 лет

Международному Дню саамов, который традиционно отмечается 6 февраля в Норвегии, России, Швеции и Финляндии, в этом году исполнится 30 лет. Праздник был учреждён в 1992 году на XV конференции Союза саамов и приурочен к открытию именно в этот день в 1917 году в норвежском городе Тронхейме первого конгресса саамов, на котором решались вопросы объединения представителей этого народа для решения общих проблем.

В каждой из стран существуют свои особенности празднования Международного дня саамов, однако эта дата имеет и общую для всех территорий традицию – поднятие национального флага. Круг красного цвета, изображённый на флаге, повторяет форму саамского бубна и символизирует солнце и луну – согласно народной легенде прародителей народа. Цвета флага передают характер основных земных стихий: красный – огня, синий – воды, жёлтый – воздуха, зелёный – земли.

В Норвегии в этот день хозяева праздника угощают блюдами из оленины – традиционной еды саамов. Ежегодно 6 февраля мэр Осло приглашает всех представителей этой национальности, проживающих в столице, на праздничный завтрак.

Саамы России вкладывают в дату 6 февраля дополнительный смысл. В 1866 году по указу императора Александра II была создана Саамская волость, которая вошла в состав Кольского уезда Архангельской губернии. Позднее в волости начал работу выборный орган народного представительства «Коладаг соббарь», в который входили саамы от каждого общества и погоста. Собрание заседало в Коле один раз в год – именно 6 февраля.

Сегодня вместе с соседями из скандинавских стран саамы Кольского полуострова уделяют особое внимание сохранению языка, развитию письменности и народной культуры, приобщению молодого поколения к богатому духовному наследию народа. Этому способствует деятельность фольклорных ансамблей, выставки саамского искусства и национальные праздники.

В этом году традиционно в первые дни февраля в городах и сёлах Мурманской области пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню саамов. В музеях и библиотеках откроются выставки, где будут представлены детские рисунки, фотографии, предметы быта и декоративно-прикладного творчества малочисленного народа. Пройдут спортивные мероприятия, тематические уроки, мастер-классы, интеллектуальные игры, викторины и конкурсы, приуроченные к празднованию этого дня.

По оценке Саамского парламента, древний народ насчитывает около 75 тысяч человек, большая часть из них (более 40 тысяч) проживает в Норвегии.

Как сообщает В.А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Мурманской области проживало 1599 представителей этой национальности, из них 715 мужчин и 884 женщины. Следует отметить, что на протяжении нескольких десятков лет доля малочисленного народа Кольского полуострова в общей численности населения области не претерпела больших изменений и составляла 0,2 процента.

Помимо показателя общей численности саамов до конца 2022 года итоги ВПН-2020 позволят получить ряд демографических и социально-экономических характеристик данного народа: уровень образования, состояние в браке, рождаемость, занятость. Все эти данные необходимы для принятия решений по вопросам поддержки саамского народа, сохранения его традиционных промыслов и культуры, формирования программ развития северных территорий.