Мы ещё не всё знаем про нашу планету: новые находки палеонтологов в Северной и Южной Америке, а в Перу открыли 27 новых видов животных, включая рыб, насекомых и млекопитающихМарина Табейкина: движение к успеху у всех разное и каждый платит за него свою цену, или Чем мы жертвуем ради этого
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.02.25 08:40

Международный день саамов: в Ловозере открылась выставка саамской художницы Ольги Песковой

6 февраля, в Международный день саамов, в селе Ловозеро в территориальном отделе истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея состоялось торжественное открытие выставки «Магия пространства». Экспозиция посвящена важной исторической дате и включает более пятидесяти работ известной саамской художницы и мастера рукоделия Ольги Песковой.

Как сообщает vk.com/murmanculture, Ольга Михайловна живёт в посёлке Молочный Кольского района. Она не только талантливая художница, но и руководитель Дома культуры «Гармония». Её творчество и деятельность помогают сохранять и возрождать традиции и искусство саамского народа.

На выставке представлены картины Ольги Михайловны, написанные акриловыми красками на чёрном фоне. По словам художницы, она выбрала такой фон, потому что на её родине большую часть года царит полярная ночь. Интересно, что свои работы она создаёт именно в ночное время, что придаёт им особую выразительность и глубину. Выставка знакомит зрителя с саамским изобразительным искусством, мифологией и фольклором: на полотнах изображены люди, животные и мистические существа, окруженные цветным туманом.

Выставка работает до 25 марта в территориальном отделе истории, культуры и быта кольских саамов областного краеведческого музея (Ловозеро, ул. Советская 28).

Напомним, что поддержка народного творчества и культуры коренных малочисленных народов Севера является важным пунктом плана «На Севере – жить!» и одной из приоритетных задач областного правительства. Так, в феврале в Кольском Заполярье состоится более 250 тематических мероприятий, приуроченных к Международному дню саамов. Это праздничные программы, выставки, лекции, творческие мастер-классы и многое другое. Участие в культурных событиях примут более 20 тысяч жителей и гостей нашего региона. (6+)

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281997%2Fwall-139605315_29399

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Количество вакансий в науке и образовании регионов СЗФО растёт год к году. Статистика по каждому – в обзоре hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:30«Королева и завоеватель». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Количество вакансий в науке и образовании регионов СЗФО растёт год к году. Статистика по каждому – в обзоре hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 55 копеек, доллар укрепился почти на 37 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС может достигнуть максимума возможной выработки в ближайшие 3−4 года - директор КАЭС подвёл итоги работы предприятия-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 и 10 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика