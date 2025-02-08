Международный день саамов: в Ловозере открылась выставка саамской художницы Ольги Песковой

6 февраля, в Международный день саамов, в селе Ловозеро в территориальном отделе истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея состоялось торжественное открытие выставки «Магия пространства». Экспозиция посвящена важной исторической дате и включает более пятидесяти работ известной саамской художницы и мастера рукоделия Ольги Песковой.

Как сообщает vk.com/murmanculture, Ольга Михайловна живёт в посёлке Молочный Кольского района. Она не только талантливая художница, но и руководитель Дома культуры «Гармония». Её творчество и деятельность помогают сохранять и возрождать традиции и искусство саамского народа.

На выставке представлены картины Ольги Михайловны, написанные акриловыми красками на чёрном фоне. По словам художницы, она выбрала такой фон, потому что на её родине большую часть года царит полярная ночь. Интересно, что свои работы она создаёт именно в ночное время, что придаёт им особую выразительность и глубину. Выставка знакомит зрителя с саамским изобразительным искусством, мифологией и фольклором: на полотнах изображены люди, животные и мистические существа, окруженные цветным туманом.

Выставка работает до 25 марта в территориальном отделе истории, культуры и быта кольских саамов областного краеведческого музея (Ловозеро, ул. Советская 28).

Напомним, что поддержка народного творчества и культуры коренных малочисленных народов Севера является важным пунктом плана «На Севере – жить!» и одной из приоритетных задач областного правительства. Так, в феврале в Кольском Заполярье состоится более 250 тематических мероприятий, приуроченных к Международному дню саамов. Это праздничные программы, выставки, лекции, творческие мастер-классы и многое другое. Участие в культурных событиях примут более 20 тысяч жителей и гостей нашего региона. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281997%2Fwall-139605315_29399