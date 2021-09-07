Международный фестиваль урбан-арта «Рост» подарил жителям микрорайона Роста в Мурманске 14 новых арт-объектов

В Мурманске завершился международный фестиваль урбан-арта «Рост». Он проходил в историческом микрорайоне города – Росте, где художники из пяти стран – России, Сербии, Молдовы, Беларуси и Армении – воплотили в жизнь свои эскизы на фасадах зданий и специальных технологических объектах. Всего в Росте появилось 14 монументальных граффити – муралов.

«Это яркие краски, это хорошее настроение, мы надеемся, что уличное творчество, муралы будут радовать жителей микрорайона и гостей нашего города. Хочется поблагодарить команду организаторов фестиваля. Они проделали большую работу, финалом которой стали эти творческие подарки», – сказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

На проведение фестиваля был выигран грант Фонда президентских грантов в размере 500 тысяч рублей. На эти средства, в том числе, закупались краски и расходные материалы. Кроме того, организаторы провели для жителей лекции, мастер-классы и воркшопы, например, по изготовлению уличной мебели, которая также нашла место во дворах микрорайона.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в рамках плана мероприятий «Наш Мурманск» в областном центре ведётся работа по созданию объектов монументальной живописи – муралов. Всего в 2021 году, вместе с фестивалем «Рост» в столице Кольского Заполярья будет создано четыре тысячи квадратных метра муралов.