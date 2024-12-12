Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» начал свою работу в Санкт-Петербурге

XIV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» имени А.Н. Чилингарова сегодня стартовал в Санкт-Петербурге. Он будет работать 12 и 13 декабря. В ходе двухдневной программы более 2 тысяч экспертов обсудят реализацию задач, поставленных президентом, по приоритизации арктических регионов в нацпроектах.

В программу форума вошло более 45 мероприятий, посвящённых обсуждению важнейших вопросов арктической повестки. С докладами выступят более 400 спикеров из различных регионов России и зарубежных стран. К обсуждению приглашены представители федеральных и региональных органов власти, деловых кругов, научных, образовательных и общественных организаций.

Среди участников форума: глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков, главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова, вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК Норильский никель» Андрей Грачев.

Главная тема форума в текущем году — «Человекоцентричность как приоритет в развитии Арктической зоны».

Одной из важных задач для обсуждения станут итоги первого этапа Стратегии развития Арктической зоны РФ, реализуемого с 2020 года, а также внесение корректировок в данный документ.

Развитие важнейшей российской транспортной артерии — Севморпути — обсудят в рамках тематической конференции из трёх частей. В темы обсуждения на конференции «Северный морской путь. Больше, чем Арктика» включён планируемый федпроект «Развитие большого Северного морского пути».

Отдельное внимание будет уделено городам, в том числе развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ и реализации мастер-планов агломераций АЗРФ, которые будут представлены на форуме.

Традиционно запланирована большая международная повестка. Новыми для форума темами обсуждения станут развитие таких креативных индустрий, как кино и театр. Темами для дискуссий также будут реализация нового закона о северном завозе, инвестиции и МСП телекоммуникации, энергетика, освоение недр, охрана биоразнообразия, социально-экономическое развитие КМНС, жилищное строительство, комплексная безопасность, возможности робототехнических и беспилотных средств.

Молодежной площадкой форума станет просветительский, профориентационный проект «Встреча поколений», реализуемый Международным гуманитарно-просветительским центром «Полюса Земли» МОО «Ассоциация полярников». В рамках мероприятия пройдет один из этапов проекта, в нем примут участие 400 школьников из Санкт-Петербурга и других субъектов РФ.

Кроме того, на форуме откроется интерактивное пространство в память об основателе форума, легендарном полярнике Артуре Чилингарове.

Деловую программу дополнит выставка, где будут представлены передовые решения для освоения Арктики.

Фото: https://www.forumarctic.com/conf2023/