Международный форум «Путешествуй!»: Мурманская область принимает участие в ключевом событии российской туриндустрии мирового масштаба

Делегация Мурманской области принимает участие в VI Международном туристическом форуме «Путешествуй!» — ключевом событии российской туриндустрии мирового масштаба. Форум проходит с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве и объединяет профессионалов отраслевого сообщества и широкую аудиторию путешественников. Ожидается, что количество посетителей превысит полмиллиона человек.

Делегацию Мурманской области возглавляет заместитель губернатора Александра Кондаурова. В составе делегации представители регионального министерства туризма и предпринимательства, Агентства по развитию туризма и продвижению Мурманской области, туроператоры и отельеры, а также представители отраслевой инфраструктуры из Мончегорска и Печенгского муниципального округа.

Уникальный формат форума «Путешествуй!» позволяет регионам продемонстрировать свой туристический потенциал и разнообразие видов туризма. Стенды представят более 80 регионов России и свыше 20 зарубежных стран.

Цветовое и стилистическое решение стенда Мурманской области построено вокруг темы арктической воды и волны как объединяющего символа. Волна задает нестандартную форму конструкции и связывает между собой образы северных морей, озер, движения и путешествия. Синий цвет, плавные формы, карта территории, крупная типографика и декоративные элементы привлекают внимание и точно должны запомниться посетителям. Стенд знакомит с ключевыми туристическими маршрутами Мурманской области, историческими и культурными объектами, природными достопримечательностями и арктической кухней — всем тем, что так привлекает гостей региона. Посетителям стенда также предложат фирменное мороженое, подарки и сувениры за участие в активностях стенда и подписку на официальные соцсети региона.

Продолжить знакомство с Севером посетители форума смогут в Доме Российской Кухни: здесь будет действовать скидка 20% на меню корнера Мурманской области от проекта «АРКТИК МУН» по специальным купонам, а также пройдут мастер-классы по арктической кухне.

Деловая программа международного форума «Путешествуй!» включает более 40 мероприятий и 300 спикеров. Одним из центральных событий станет пленарная сессия «Развитие сферы туризма и гостеприимства в городах с высоким научно-технологическим потенциалом. Позиция и возможности крупного бизнеса». На ней вице-губернатор Александра Кондаурова расскажет о пути Мурманской области от экспорта ресурсов до экспорта впечатлений.

Организатором международного туристического форума «Путешествуй!» выступает фонд «Росконгресс» совместно с Министерством экономического развития при поддержке правительства России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569283/#&gid=1&pid=1