Международный кинофестиваль «Северный характер» начал приём заявок

До 15 августа открыт приём заявок на кинофестиваль, который пройдёт в Мурманске со 2 по 8 ноября. Тема этого года — «Сила характера».

Участникам предлагают исследовать внутренний мир человека, который прошёл серьёзные испытания. В фокусе внимания — бережное отношение к хрупким экосистемам Арктики, истории и судьбам представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера.

Как сообщает vk.com/murmanculture, к участию приглашаются кинематографисты и журналисты из России и других стран. На конкурс принимаются работы, выпущенные в 2024–2026 годах, в шести номинациях: полнометражный игровой фильм; документальный фильм (до 90 минут); документальный фильм (до 60 минут); анимационный фильм (до 30 минут); короткометражный игровой фильм (до 30 минут); сериал (первые две серии).

Заявки и готовые фильмы с английскими субтитрами принимаются на сайте: northcharfest.ru. Церемония награждения победителей состоится 7 ноября.

Организаторы фестиваля — Продюсерский центр «Северный характер» при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Мурманской области.

Как отмечает региональное Министерство культуры, поддержка кинопроизводства в нашем регионе является одной из ключевых задач народной программы «На Севере — жить!». В Кольском Заполярье регулярно проводятся курсы и кинолаборатории, грантовые конкурсы, премьерные кинопоказы, фестивали и другие события, которые способствуют развитию искусства кино в Мурманской области. В 2025 году кинофестиваль «Северный характер» объединил 70 кинолент из 15 стран, а зрителями показов стали более 10 тысяч человек.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288263%2F0ccc3af9af68d18dce