Международный кинофестиваль в Мурманске откроет «Купе номер 6»

Фестиваль пройдет с 25 по 28 ноября. Но кинопоказы и встречи будут длиться всю неделю – с 22 по 28 ноября.

В этом году на фестиваль было заявлено более 300 фильмов, а отобрано 89. В конкурсной программе пять номинаций – полнометражный фильм, документальный фильм до 90 минут и документальный фильм до 60 минут, телевизионная программа до 60 минут и короткометражный игровой фильм. Ещё 6 фильмов будут показаны вне конкурса.

География международного фестиваля как обычно, обширная. Свои фильмы представят кинематографисты и журналисты из России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Нидерландов, Ирана, Швейцарии, Армении, Таджикистана и Грузии. Многие авторы приедут на кинофестиваль лично. Список фильмов размещен на сайте кинофестиваля northchar.ru/rus

Жюри также будет международным. Возглавит его известный российский режиссер Алексей Рудаков. Россию в составе жюри также представят актриса Елена Захарова, режиссер Владимир Щегольков и кинорежиссер-документалист, директор Дома кино Екатерина Головня. Актриса и продюсер Герильд Маусет приедет из Норвегии, киновед и критик Дали Окроперидзе – из Грузии, режиссер, продюсер и сценарист Валентина Свенссон – из Швеции. Режиссер Майкл Хатчисон-Рейс из Финляндии будет оценивать фильмы фестиваля онлайн.

Кинопоказы пройдут на нескольких площадках. Главная развернётся в «Океан-холле» конгресс-отеля «Меридиан», где будут оборудованы две студии для трансляций и телемостов. Конкурсные фильмы можно будет посмотреть также в библиотеках, музеях, ДК имени С.М. Кирова и нескольких кафе Мурманска. Фильм открытия фестиваля – «Купе номер 6» - зрители смогут увидеть 25 ноября в одном из кинотеатров города. Вход на кинопоказ, как и на все остальные ленты фестиваля, будет свободным.

В рамках кинофестиваля будет открыт уличный кинотеатр, пройдут курсы сценарного мастерства и медиафорум для журналистов России и Западной Европы, планируется насыщенная деловая программа.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области. Партнёры проекта - Центр развития кинопроизводства Мурманской области; Министерство культуры Мурманской области.

Фестиваль вошёл в план мероприятий председательства России в Арктическом совете. Оператором выступил Фонд Росконгресс.