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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.22 09:00

Международный комитет Красного Креста прекратил поставки в профильные медицинские учреждения народных республик Донбасса жизненно важных лекарственных препаратов и изделий

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов медицинской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжёлого вооружения.

Как сообщает function.mil.ru:

в Краматорске Донецкой Народной Республики в поликлинике №3 (ул. Василия Стуса) на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия;

в Лисичанске Луганской Народной Республики на территории городской больницы №1 (ул. Сосюры) размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории – бронетехника и огневые позиции артиллерии;

в Славянске Донецкой Народной Республики на территориях противотуберкулезного диспансера (ул. Ярослава Мудрого) и центральной городской больницы (ул. Тараса Шевченко) боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО;

в Одессе в здании онкологического диспансера (ул. Неждановой) подразделениями ВСУ оборудован опорный пункт. При этом, всех пациентов, в том числе тяжело больных, выгнали из лечебного учреждения.

Эти и другие подобные факты грубых нарушений киевским режимом норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, Международный комитет Красного Креста под предлогом якобы нестабильной ситуации на Донбассе прекратил поставки в профильные медицинские учреждения народных республик жизненно важных лекарственных препаратов и изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями. В результате этого более 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи, что приведёт к увеличению количества новых случаев заболеваний и смертности.

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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