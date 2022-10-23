Международный конкурс «Волшебство звука» вновь проведёт прослушивания талантливых северян в Кольском Заполярье

Конкурс ежегодно проходит при поддержке международного благотворительного фонда Владимира Спивакова в 13 российских регионах, в том числе и в Мурманской области. Основная цель – выявление и поддержка музыкальных талантов, а также организация их выступлений на лучших концертных площадках страны.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в этом году прослушивания пройдут в Снежногорске, Гаджиево, Полярном, Североморске, Заозёрске, Мурманске, Кандалакше, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах и Коле. В каждом из муниципалитетов после конкурсных мероприятий жюри представляют концертную программу, показывая юным коллегам пример. Возможность послушать опытных музыкантов музыканты, признанных на всероссийском и международном уровнях, служит источником вдохновения для юных заполярных талантов.

Прослушивания пройдут в очном формате с 28 ноября по 4 декабря. Участники, занявшие призовые места и отмеченные членами жюри, награждаются Гран-при, дипломами трёх степеней, дипломами, специальными призами. Лучшие выступления участников конкурса будут отмечены Благотворительным фондом поддержки молодых талантов «Волшебство звука».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263288%2Falbum-139605315_00%2Frev