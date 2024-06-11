Международный праздник плотницкого искусства в Мурманске открыла научная конференция

В Мурманске дан старт межрегиональному празднику плотницкого искусства. Это значимое событие приурочено к празднованию Дня России – одного из самых главных праздников нашей страны. Программу праздника открыла научно-практическая конференция «Искусство обработки дерева. Изучение и сохранение традиций плотницкого ремесла России».

На площадке мероприятия собрались эксперты и умельцы из разных регионов России – народные мастера, художники, специалисты музейного дела. Выступления участников конференции посвящены традициям и современному состоянию плотницкого искусства, вовлечению молодёжи в сохранение народных традиций и промыслов, изучению культурного наследия разных регионов нашей страны.

Участников конференции поприветствовал первый замминистра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин. Он отметил, что региональное правительство активно поддерживает сохранение и развитие народных промыслов, а также выразил уверенность в том, что на полях мероприятия будут сформулированы идеи множества ярких и значимых межрегиональных культурных проектов.

Напомним, праздник плотницкого искусства впервые проводится в столице Кольского Заполярья. Программу масштабного мероприятия, организованного областным художественным музеем, продолжит выставка-ярмарка, которая развернётся 12 июня в сквере на улице Воровского. С 11.00 до 20.00 северяне и гости Мурманска смогут стать зрителями конкурса плотницкого мастерства, принять участие в тематических мастер-классах народных умельцев и приобрести уникальные сувениры. Работа ярмарки будет сопровождаться выступлениями фольклорных творческих коллективов.

Фото: https://gov-murman.ru