Международный проект по обустройству и ремонту автодороги «Лотта» завершён

Грант-контракт по реализации крупного инфраструктурного проекта – «Обустройство и ремонт автомобильной дороги Кола – Верхнетуломский – МАПП «Лотта», подписанный 1 ноября 2018 года, завершён. Реализация заняла 36 месяцев.

Ведущим партнером выступило Государственное областное казённое учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области («Мурманскавтодор»), партнерами – АНО «Центр управления проектами» (Россия) и Центр транспорта, экономики и окружающей среды Лапландии (Финляндия). Проект реализовывался при поддержке правительства Мурманской области, региональных Министерства транспорта и дорожного хозяйства и Министерства развития Арктики и экономики, администрации Кольского района, муниципалитета Инари, Федерального агентства по транспорту Финляндии.

Общий бюджет работ составил 4 млн 500 тысяч евро.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, по итогам выполнен ремонт автодороги «Лотта», км 101 – км 165. Наиболее опасные участки автодороги обустроены дорожным ограждением барьерного типа. Произведен демонтаж поврежденного и установка оцинкованного металлического барьерного ограждения с уровнем удерживающей способности У3 в общем объёме более 16 км.

В рамках проекта для экспресс-оценки качества асфальтобетонной смеси был приобретён и установлен в лаборатории «Мурманскавтодора» анализатор асфальтобетона. 41 специалист «Мурманскавтодора» и подрядных организаций прошёл специализированное обучение и курсы повышения квалификации.