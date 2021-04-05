Международный салон «Комплексная безопасность» в этом году будет посвящён Арктическому региону

В городе Кубинка Московской области с 12 по 16 мая пройдёт XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2021». Организаторами мероприятия являются МЧС России и МВД России. В рамках мероприятий продемонстрируют новые разработки и достижения в области обеспечения безопасности, а участники смогут установить новые деловые контакты и поделиться опытом. Планируется участие Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Основная площадка салона впервые развернется в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Откроется специализированная выставка полицейской техники, технологий и вооружения «Цифровая полиция»; демонстрационные кластеры профессионального мастерства пожарных «Пожарный Олимп» и «Обеспечение комплексной безопасности в Арктическом регионе».

Салон объединит не только специалистов в области обеспечения безопасности различных сфер жизни, но и всех, кто интересуется робототехническими комплексами, информационными технологиями и цифровизацией отрасли.

В рамках научно-деловой программы салона запланировано проведение свыше 60 общественно-значимых конгрессно-выставочных мероприятий. Участники обсудят актуальные вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также широкий спектр задач в области пожарной безопасности.

Посетители салона станут зрителями финала соревнований «Человеческий фактор» и состязания за звание «Лучшая команда МЧС России по проведению авариной-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте», а для детей и молодежи Организаторы предусмотрели различные мастер-классы в ходе работы интерактивного образовательно-просветительского кластера. Без внимания гостей мероприятия не останется и III Всероссийский робототехнический фестиваль МЧС России «RoboEMERCOM».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 16 мая на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России пройдет международное демонстрационное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти.