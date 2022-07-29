Международный SUP-фестиваль «Северный ветер» пройдёт в Никеле 30 июля

В посёлке Никель Мурманской области 30 июля состоится международный SUP-фестиваль «Северный ветер». Мероприятие, посвященное самому активно развивающемуся в России виду спорта – сапсёрфингу, пройдёт на живописном берегу реки Шуонийоки (район первого моста).

Фестиваль «Северный ветер» под девизом «Спорт. Творчество. Свобода» не первый раз проходит в регионе и уже завоевал популярность среди профессионального сообщества сапсерферов и жителей Мурманской области.

Гостей «Северного ветра» ждут любительские соревнования по сапсерфингу, мастер-классы, развлекательные и гастрономические активности.

В программе международного фестиваля – турнир профессиональных спортсменов из России, Казахстана, Египта, Киргизии, Белоруссии в разных дисциплинах, а также заезды спортсменов-любителей. Вместе с тем, попробовать свои силы на доске под руководством опытных тренеров сможет любой гость мероприятия.

В качестве специального гостя события приглашен Олимпийский чемпион и призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Александр Легков, который примет участие в серии лекториев, посвященных спорту и здоровому образу жизни. Среди приглашенных на фестиваль – двукратная чемпионка мира по тайскому боксу Юлия Фирсова и другие известные российские атлеты и специалисты по правильному питанию и фитнес-подготовке, которые также выступят в серии лекций и тематических мастер-классов.

Поддержку фестивалю оказывает компания «Норникель», которая в партнерстве с правительством Мурманской области активно реализует программу социально-экономического развития Печенгского муниципального округа. Программа, рассчитанная до 2025 года, включает в себя широкий спектр проектов: формирование новой экономики, развитие социальной сферы, модернизацию жилья и инфраструктуры, создание привлекательной туристической среды.

Отдельным элементом фестиваля станут образовательные уроки по экологическому просвещению и акции с участием корпоративных волонтёров компании «Норникель» и Кольской ГМК.

Как сообщает региональное Министерство спорта, фестиваль проходит при поддержке Российской федерации серфинга, администрации Печенгского округа Мурманской области, АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа».

Фото: https://vk.com/northwindfestival?z=photo-185453167_457239366%2Falbum-185453167_264213258%2Frev