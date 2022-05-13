Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена» стартовал в Мурманске

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в столице Кольского Заполярья стартовал Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена». Мероприятие проводится региональным отделением Союза театральных деятелей РФ и Мурманским областным драмтеатром под патронатом правительства Мурманской области и регионального Минкульта и при поддержке Союза театральных деятелей РФ. Торжественная церемония открытия прошла на сцене Мурманского областного драматического театра.

«Впервые в нашем регионе проводится международный театральный фестиваль «Арктическая сцена». В ближайшие дни на площадках театров-участников зрители увидят 8 спектаклей, которые будут представлены для оценки экспертному жюри. В ноябре состоится второй этап фестиваля, в котором будут участвовать театральные коллективы из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Артисты смогут продемонстрировать свой талант и вдохновить всех нас на дальнейшие творческие проекты», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева на открытии фестиваля.

Первой постановкой в рамках фестивальной программы стал спектакль труппы Драматического театра «Маскарад». Зрители насладились поэтической драмой Михаила Юрьевича Лермонтова, которая воплотилась в ярком, пластичном, музыкальном спектакле, где лаконичная красота сценографии сочетается с пронзительной поэзией великого поэта.

«Министерство культуры Мурманской области совместно с Мурманским областным драматическим театром и Союзом театральных деятелей России успешно возрождает театральные традиции нашего региона. Я благодарю всех соратников, которые не побоялись поддержать нашу идею, и теперь театральная площадка региона носит гордое звание международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». Желаю всем участникам регионального этапа поймать вдохновение, чтобы поразить наше экспертное жюри!» – поздравила гостей фестиваля министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

В ближайшие дни участвующие в фестивале профессиональные театральный коллективы Мурманской области представят лучшие постановки на своих сценах. 14 мая зрителей ждут спектакли «Туман над заливом» и «Пиковая дама. Играем Пушкина» Драматического театра Северного флота. 13 и 15 мая областной театр кукол приглашает увидеть «Саквояж доктора Чехова» и «Снежную королеву». Коллектив Детской театральной школы Мурманска 13 и 15 мая покажет спектакли «Дети военного Мурмана» и «Картина по номерам», а областной Драмтеатр ждёт зрителей на постановке «Папа Адажио» 15 мая. Кроме того, в театральном фестивале принимают участие не только профессиональные театры, но и любительские театральные коллективы региона. Видеозаписи спектаклей, а также информацию о показах постановок все желающие смогут найти в группе «Арктическая сцена» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает региональное Министерство культуры, торжественное закрытие театрального фестиваля «Арктическая сцена» состоится 16 мая в 16.00 в Мурманском областном театре кукол.