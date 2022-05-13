С пятницы, 13 мая, в Мурманской области ношение масок является рекомендациейВ Мурманской области выросло число сторонников атомной энергетики
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.05.22 13:00

Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена» стартовал в Мурманске

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в столице Кольского Заполярья стартовал Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена». Мероприятие проводится региональным отделением Союза театральных деятелей РФ и Мурманским областным драмтеатром под патронатом правительства Мурманской области и регионального Минкульта и при поддержке Союза театральных деятелей РФ. Торжественная церемония открытия прошла на сцене Мурманского областного драматического театра.

«Впервые в нашем регионе проводится международный театральный фестиваль «Арктическая сцена». В ближайшие дни на площадках театров-участников зрители увидят 8 спектаклей, которые будут представлены для оценки экспертному жюри. В ноябре состоится второй этап фестиваля, в котором будут участвовать театральные коллективы из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Артисты смогут продемонстрировать свой талант и вдохновить всех нас на дальнейшие творческие проекты», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева на открытии фестиваля.

Первой постановкой в рамках фестивальной программы стал спектакль труппы Драматического театра «Маскарад». Зрители насладились поэтической драмой Михаила Юрьевича Лермонтова, которая воплотилась в ярком, пластичном, музыкальном спектакле, где лаконичная красота сценографии сочетается с пронзительной поэзией великого поэта.

«Министерство культуры Мурманской области совместно с Мурманским областным драматическим театром и Союзом театральных деятелей России успешно возрождает театральные традиции нашего региона. Я благодарю всех соратников, которые не побоялись поддержать нашу идею, и теперь театральная площадка региона носит гордое звание международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». Желаю всем участникам регионального этапа поймать вдохновение, чтобы поразить наше экспертное жюри!» – поздравила гостей фестиваля министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

В ближайшие дни участвующие в фестивале профессиональные театральный коллективы Мурманской области представят лучшие постановки на своих сценах. 14 мая зрителей ждут спектакли «Туман над заливом» и «Пиковая дама. Играем Пушкина» Драматического театра Северного флота. 13 и 15 мая областной театр кукол приглашает увидеть «Саквояж доктора Чехова» и «Снежную королеву». Коллектив Детской театральной школы Мурманска 13 и 15 мая покажет спектакли «Дети военного Мурмана» и «Картина по номерам», а областной Драмтеатр ждёт зрителей на постановке «Папа Адажио» 15 мая. Кроме того, в театральном фестивале принимают участие не только профессиональные театры, но и любительские театральные коллективы региона. Видеозаписи спектаклей, а также информацию о показах постановок все желающие смогут найти в группе «Арктическая сцена» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает региональное Министерство культуры, торжественное закрытие театрального фестиваля «Арктическая сцена» состоится 16 мая в 16.00 в Мурманском областном театре кукол.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа - обзор рынка труда за неделю по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кольские судебные приставы и ресурсоснабжающая организация провели совместный выход по квартирам должников-PRO Валюту (16+)Рубль в начале торгов волатилен-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика