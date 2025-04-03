Межпоселенческая библиотека Кольского района завоевала главный приз всероссийского конкурса «Золотая полка»

Межпоселенческая библиотека Кольского района имени М.В. Ломоносова победила во всероссийском конкурсе «Золотая полка». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге в рамках XV Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек в цифровую эпоху. Традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование».

Библиотека заняла первое место в номинации «Лучший фонд модельной общедоступной библиотеки» среди центральных городских библиотек. Дополнительно учреждение получило приз за победу в специальной номинации «За лучшее эссе об использовании электронных ресурсов». В награду библиотеке вручили 100 бестселлеров от издательства «Эксмо», сертификат на 100 тысяч рублей на подписку «Литрес», 30 книг от издательства «Феникс».

Напомним, что в декабре 2022 года в рамках регионального стратегического плана «На Севере — жить» завершился капитальный ремонт межпоселенческой библиотеки Кольского района, а в 2023 году учреждение получило статус модельной библиотеки и современное интерактивное оборудование по нацпроекту «Культура». Кроме того, особое внимание со стороны регионального правительства уделяется систематическому обновлению и пополнению книжных фондов как областных, так и муниципальных библиотек.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, конкурс «Золотая полка» проводился с 3 июля по 15 декабря 2024 года Российской национальной библиотекой при поддержке Российской библиотечной ассоциации в рамках нацпроекта «Культура». Его цель — поддержка и развитие библиотек, а также выявление лучших практик. Так, в этом году в конкурсном отборе лучших практик формирования и продвижения библиотечных фондов участвовали модельные библиотеки, модернизированные в 2023 году. На конкурс было принято 89 заявок из 46 регионов России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/