В Мурманской области закончилась климатическая зимаКому заплатят самые высокие зарплаты в апреле в Мурманской области? Рейтинг по версии hh.ru
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.04.25 14:30

Межпоселенческая библиотека Кольского района завоевала главный приз всероссийского конкурса «Золотая полка»

Межпоселенческая библиотека Кольского района имени М.В. Ломоносова победила во всероссийском конкурсе «Золотая полка». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге в рамках XV Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек в цифровую эпоху. Традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование».

Библиотека заняла первое место в номинации «Лучший фонд модельной общедоступной библиотеки» среди центральных городских библиотек. Дополнительно учреждение получило приз за победу в специальной номинации «За лучшее эссе об использовании электронных ресурсов». В награду библиотеке вручили 100 бестселлеров от издательства «Эксмо», сертификат на 100 тысяч рублей на подписку «Литрес», 30 книг от издательства «Феникс».

Напомним, что в декабре 2022 года в рамках регионального стратегического плана «На Севере — жить» завершился капитальный ремонт межпоселенческой библиотеки Кольского района, а в 2023 году учреждение получило статус модельной библиотеки и современное интерактивное оборудование по нацпроекту «Культура». Кроме того, особое внимание со стороны регионального правительства уделяется систематическому обновлению и пополнению книжных фондов как областных, так и муниципальных библиотек.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, конкурс «Золотая полка» проводился с 3 июля по 15 декабря 2024 года Российской национальной библиотекой при поддержке Российской библиотечной ассоциации в рамках нацпроекта «Культура». Его цель — поддержка и развитие библиотек, а также выявление лучших практик. Так, в этом году в конкурсном отборе лучших практик формирования и продвижения библиотечных фондов участвовали модельные библиотеки, модернизированные в 2023 году. На конкурс было принято 89 заявок из 46 регионов России.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Отделение СФР по Мурманской области проактивно назначило надбавку к пенсиям более 21,5 тысячи жителей региона с инвалидностью и старше 80 лет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция ускорилась, Банк России склоняется к жёсткости денежно-кредитной политики-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,96 рубля, доллар потерял почти 17 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №1 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»