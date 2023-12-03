Межпоселенческой библиотеке Кольского района присвоено имя Михаила Васильевича Ломоносова

В торжественной церемонии, посвященной знаменательному для учреждения культуры событию, приняли участие первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко, председатель межрегионального общественного Ломоносовского фонда, член-корреспондент Российской Академии Наук Константин Лобанов, представители муниципальной власти, Мурманской епархии Русской Православной церкви, жители.

- Учёный, поэт, мыслитель, государственный деятель, Михаил Ломоносов внес огромный вклад в просвещение, в развитие русского Севера, - отметил Владимир Мищенко. - Это наш, северный человек, чьё имя объединяет всех, кто любит и ценит знание, духовность, наш суровый Арктический край. Всю свою жизнь он успешно выполнял просветительскую миссию, являясь великим исследователем и патриотом Севера.

Парламентарий подчеркнул, что служением великому благородному делу – просвещению – занимаются и библиотеки.

- Сегодня они идут в ногу со временем, становясь информационными и культурными центрами, точками притяжения, - сказал он. - Особенно важна эта миссия для небольших населенных пунктов.

Депутат передал библиотеке подарок от регионального парламента – поэтический фотоальбом «Объяснение в любви».

В рамках церемонии также состоялось возложение цветов у мемориальной доски М.В. Ломоносова, выступили артисты художественной самодеятельности, а завершилась она песней «Я люблю тебя, Россия» в исполнении солиста вокального ансамбля «Голос Арктики» Кольского районного центра культуры.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29038/