Межрегиональная ассоциация капитанов просит власти сохранить экспонаты музея Мурманского морского пароходства

Общественники обеспокоены судьбой музея АО «Мурманское морское пароходство», которое признано банкротом. При реализации имущества банкрота могут быть утрачены уникальные экспонаты, сообщил «Интерфаксу» писатель, журналист, ветеран ММП Владимир Блинов.

По его словам, в защиту музея выступает межрегиональная ассоциация капитанов и фонд писателя Виктора Конецкого, ветераны ММП.

«Дело в том, что в музее собраны уникальные экспонаты и они представляют ценность в своей целостности, нельзя допустить, чтобы они были распроданы в частные коллекции. Это реликвии с первого в мире ледокола «Ермак», фрагмент обшивки шхуны Виллема Баренца XVI века, рында с ледокола «Святогор», уникальная диорама и множество других исторических экспонатов», - рассказал Владимир Михайлович.

Он отметил, что экспозиции музея повествуют о становлении ММП и атомного ледокольного флота, освоении Арктики. При этом общественники скептически относятся к сценарию, при котором ФГУП «Атомфлот» мог бы выкупить экспонаты, имеющие отношение к истории атомоходов, так как будет нарушен принцип целостности музея.

Сейчас они через депутата Мурманской облдумы обратились в правительство региона, чтобы региональные власти подключились к работе по сохранению арктического музейного фонда. Авторы обращения надеются, что коллекцию ММП удастся передать в государственную собственность.

В июле 2019 года советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой во время поездки в Мурманск сообщал «Интерфаксу», что обеспокоен судьбой музея ММП.

«Мы… были в музее пароходства, меня встревожило, что фактически Мурманское морское пароходство - сегодня частная компания, а музей обладает довольно серьезными экспонатами, судьба которых небезразлична для национального российского музейного фонда», - говорил он. По словам Толстого, «надо подумать, как можно защитить и создать какой-то механизм, чтобы не было утрат ценных экспонатов, которые собирались в свое время», и эта тревога касается всех частных музеев.