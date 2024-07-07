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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.24 19:30

Межрегиональный фестиваль фольклора «Беломорье» собрал северян и гостей региона на юге Кольского полуострова

Участников фестиваля «Беломорье» поприветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Официально День семьи, любви и верности празднуют завтра, но мы решили, что будет правильно пригласить жителей и гостей Мурманской области на этот праздник именно сегодня, на фестиваль «Беломорье». В этом году он отмечает свой 50-летний юбилей. Семья на Руси всегда была основой основ. Низкий поклон всем, кто показывает пример другим семьям, любит, ценит и уважает близких. Желаю больших успехов всем, кто не так давно создал свою семью», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году фестиваль отмечает полувековой юбилей и проводится в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». Фестиваль «Беломорье» стартовал 5 июля в Кандалакше. В этот день прошли мероприятия просветительского проекта «В северной сторонке» областного Дворца культуры имени С.М. Кирова. Основные мероприятия «Беломорья» состоялись 6 и 7 июля в Умбе.

В программу масштабного фестиваля были включены традиционное шествие творческих коллективов, гастрономические угощения, ярмарка мастеров и другие площадки. К традиционным локациям «Песенный круг», «Город мастеров», «Северные игромы» добавились обучающие мастер-классы и познавательные лекции о ремёслах и традиционной певческой культуре, «Ярмарка вкуса» представила поморскую кухню, площадка «Море культур» собрала блогеров и журналистов из Мурманска, Сыктывкара, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

По традиции оба фестивальных дня завершаются концертами лучших народных и фолк-исполнителей страны. Гостями юбилейного «Беломорья» стали коллективы из Санкт-Петербурга «Парни Саб Ложки» и «POLE», московский баянист Валерий Сёмин, столичная группа «VETKAFOLK», а также популярный гармонист Владимир Трошев из Сыктывкара.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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