Межрегиональный марафон среди педагогов пройдёт в Мурманске

С 21 по 23 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт марафон «Дополнительное образование и внеурочная деятельность детей, подростков и учащейся молодёжи: современные практики».

Как сообщает vk.com/murmanculture, заявки на участия прислали более 100 педагогов Мурманской, Владимирской, Тверской, Архангельской областей; Республик Марий Эл и Татарстан; Пермского края; городов Ярославль и Курск.

В марафоне принимают участие: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций; учителя начальных классов, учителя-предметники, воспитатели и педагоги-организаторы общеобразовательных учебных заведений; педагоги средних профессиональных учебных заведений; педагоги дополнительного образования детей; библиотечные специалисты.

Участники марафона представят опыт по организации дополнительного образования детей и проведения занятий в кружках, студиях, внеклассных и внешкольных мероприятий с использованием актуальных и оригинальных форм работы и инновационных технологий; созданию и реализации дополнительных, в том числе авторских, общеразвивающих программ, эффективных моделей интеграции общего и дополнительного образования и т.д.

Подробно о программе марафона «Дополнительное образование и внеурочная деятельность детей, подростков и учащейся молодёжи: современные практики» можно узнать в соцсети «ВК» в группе группе.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267923%2Falbum-139605315_00%2Frev