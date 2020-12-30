Межведомственный координационный совет одобрил проект региональной подпрограммы повышения финансовой грамотности

Межведомственный координационный совет одобрил проект региональной подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения Мурманской области на 2021–2023 годы», планируемой к утверждению правительством региона. Подпрограмма станет частью региональной программы по обеспечению прав потребителей в Мурманской области на 2021–2023 годы.

В рамках онлайн-заседания также утверждён новый состав межведомственного совета в который вошли представители органов власти Мурманской области, территориальных управлений федеральных служб, представители образования, науки и бизнеса.

Межведомственный координационный совет по повышению финансовой грамотности населения Мурманской области создан в регионе для координации деятельности органов власти и организаций Мурманской области в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утверждённой распоряжением правительства Российской Федерации от 25.09.2017 №039-р, сообщает региональное Министерство финансов.