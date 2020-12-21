МФЦ и Центры социальной поддержки населения переходят на новый формат взаимодействия

Многофункциональные центры, действующие на территории Мурманской области, и Центры социальной поддержки населения перешли на новый формат взаимодействия при предоставлении государственных услуг. Теперь принятые от заявителей в МФЦ заявления и другие необходимые документы направляются для рассмотрения и принятия решений в Центры социальной поддержки населения по каналам электронного взаимодействия.

Ранее передача документов из МФЦ в исполняющий орган с помощью курьерской доставки существенно замедляла и усложняла процесс предоставления услуг, особенно в территориально удалённых центрах.

Напомним, что в текущем году перечень услуг, предоставляемых через МФЦ, расширился до 57 государственных услуг в сфере социальной поддержки населения, что в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Одновременно количество оказанных многофункциональными центрами области услуг за 11 месяцев текущего года возросло до 24 тысяч против 4 тысяч услуг за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, полноценное внедрение электронного взаимодействия позволит в оперативном порядке осуществлять доставку необходимых документов по каналам электронного взаимодействия, сократит как временные затраты, так и затраты, связанные с использованием расходных материалов.