МФЦ Мурманской области начали принимать документы на регистрацию иностранных граждан

С 6 апреля 2021 года во всех многофункциональных центрах Мурманской области принимают документы на регистрацию и снятие с регистрационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства.

Такая возможность появилась в связи с вступлением в силу нового административного регламента МВД России, утвержденного приказом № 856 от 10.12.2020. Согласно ему, предоставляется государственная услуга по миграционному учёту иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Ранее они могли подать через МФЦ только уведомление о прибытии.

Постановка на миграционный учёт иностранных граждан в Российской Федерации – обязательная процедура, которую должен пройти представитель иностранного государства, прибывший в страну. Миграционный учёт подразумевает, что иностранный гражданин уведомляет соответствующую службу, осуществляющую миграционный учёт, о том, что он въехал и планирует определенное время находиться на территории Российской Федерации.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, обратиться в МФЦ может принимающая сторона, физическое лицо или представитель юридического лица, предоставившие жилое помещение, либо организация, в которой иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность.