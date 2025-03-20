МФЦ Мурманской области отмечен благодарностью губернатора

Работа государственного областного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» отмечена благодарностью губернатора Мурманской области. Соответствующее распоряжение было подписано Андреем Чибисом 10 марта 2025 года.

«Сегодня в МФЦ региона оказывается 239 государственных, муниципальных и иных услуг. Каждая из них имеет свой порядок предоставления, срок рассмотрения заявления, свои особенности, в чем непременно должны разбираться специалисты многофункциональных центров. Данная благодарность – показатель того, что сотрудники знают свое дело», – подчеркнула министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова во время поздравления.

Она пожелала коллективу благополучия, выдержки и успехов, а также поблагодарила за помощь, оказываемую северянам в получении услуг, за неравнодушное и внимательное отношение к людям, добросовестный труд и высокий профессионализм. Сейчас в регионе открыты 200 окон в 26 отделениях и структурных подразделениях МФЦ, где трудятся более 450 человек.

«Для успешной работы в МФЦ сотрудник должен иметь не только навыки работы в используемых информационных системах, но и навыки эффективного общения, быть доброжелательным, ответственным, внимательным и трудолюбивым. Ведь нередко люди приходят к нам в самые важные и ответственные моменты своей жизни. Поэтому главная задача – сделать так, чтобы получение услуг для граждан оставалось максимально комфортным и оперативным», – сообщила руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко.

Накануне Минэкономразвития России провело оценку деятельности и представило рейтинг МФЦ за IV квартал 2024 года. Мурманская область традиционно находится в числе группы высокой эффективности, демонстрируя качественный уровень предоставления государственных и муниципальных услуг, отмечает региональное Министерство цифрового развития.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/