МФЦ Мурманской области представлен на Всероссийском форуме центров в Уфе

В столице Республики Башкортостан проходит шестой Всероссийский форум многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг. Мурманскую область представляет руководитель ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» Ольга Ярыченко.

Цель форума – обмен опытом в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, демонстрация лучших региональных практик, которые могут получить распространение в других субъектах Российской Федерации.

На сегодняшний день разветвленная сеть МФЦ уже охватывает 97,6% населения и объединяет более 74 тысяч специалистов. Ключевые приоритеты МФЦ как значимого социального проекта – это ориентированность на потребности граждан в разных жизненных ситуациях, оптимизация внутренних процессов. Отвечая современным тенденциям, МФЦ непрерывно развиваются: постоянно растет качество и количество государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, принята Концепция 24 на 7, которая предполагает предоставление абсолютного большинства услуг без личного присутствия заявителя.

Мероприятия в рамках форума проходят 29 и 30 сентября. Участники обсудят итоги деятельности за 2021 год, наметят основные направления развития и стратегические цели, среди которых оптимизация государственных и муниципальных услуг. Отдельные сессии будут посвящены лучшему опыту регионов и проектам, реализованным МФЦ в 2021 году, что призвано послужить стимулом для разработки и реализации оптимальных решений в предоставлении востребованных услуг. По традиции форум завершится подведением итогов всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России», где будут объявлены победители в трех номинациях «Лучшая региональная сеть МФЦ», «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Лучший проект МФЦ».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития Российской Федерации, Фонд «Центр стратегических разработок» и Правительство Республики Башкортостан.

Фото: https://gov-murman.ru