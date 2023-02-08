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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.23 15:30

МФЦ Мурманской области расширяют выездное обслуживание

За 2022 год через сеть центров «Мои документы» в Мурманской области оказано свыше 488 тысяч государственных, муниципальных и иных услуг, из них более 17 тысяч было предоставлено в Центрах цифровых компетенций. Об этом в ходе оперативного совещания 6 февраля сообщила заместитель губернатора Мурманской области, министр цифрового развития Александра Никипелова. Она подчеркнула, что предоставлять услуги в удалённых муниципалитетах Заполярья помогает выездное обслуживание. В 2022 году в ходе такой работы специалистами МФЦ было оказано более 4 тысяч услуг.

«Переход на централизованную модель управления МФЦ, который произошел 1 июля 2022 года, решил основные вопросы координации деятельности и реализации единой политики управления МФЦ в регионе. Он позволил оптимизировать предоставление услуг по принципу экстерриториальности, осуществлять прием заявителей по единому режиму работы, в том числе, организуя выезд в 27 отдалённых населённых пунктах», – сообщила Александра Никипелова.

Обсуждая организацию выездного обслуживания, губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратил внимание на те территории, где живут семьи военнослужащих.

«В Печенгском округе точно есть запрос, чтобы раз в две недели к ним был организован выезд сотрудников МФЦ. У меня просьба – по остальным населённым пунктам проанализировать ситуацию, чтобы у семей была возможность оформить все необходимые документы», – подчеркнул глава региона.

Напомним, что северяне могут обратиться в отделения МФЦ за получением услуг военного комиссариата Мурманской области с документами для постановки на воинский учёт и снятия с воинского учёта отдельных категорий граждан, а также за получением справок и выписок – это 36 различных наименований.

Всего же за прошедший год многофункциональные центры Мурманской области начали оказывать 24 новых государственных, муниципальных и иных услуг. По словам Александры Никипеловой, популярностью среди северян пользуется сервис получения справок формы 9 в электронном виде.

«После передачи от администраций муниципалитетов карточек регистрации и базы в электронном виде данный цифровой сервис стал доступным для жителей Колы и Кандалакши. Сегодня аналогичная работа проводится для подключения к единой базе регистрации данных города Полярные Зори», – сообщила министр цифрового развития.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в Мурманской области услуги населению и юридическим лицам предоставляют 18 отделений и 8 территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ, расположенных в каждом городском, муниципальном округе и районе. В регионе функционируют 199 окон приёма граждан, что на 18 больше, чем в 2021 году. Непосредственно с заявителями по приёму и выдаче документов работают 350 сотрудников, всего же в многофункциональных центрах трудятся 456 человек.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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