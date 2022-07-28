МФЦ Мурманской области с начала года оказали более 272 тысяч услуг

День работников многофункциональных центров традиционно отмечается в России 27 июля. 12 лет назад, именно в этот день, в стране начал действовать федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

«Центры «Мои документы» – то место, где человек всегда может получить консультацию. И благодаря работе сплоченной команды ни одно обращение жителей Мурманской не останется без внимания. Коллеги, спасибо за ваш труд и внимательное отношение к заявителям. Поздравляю с профессиональным праздником и желаю, чтобы работа продолжала приносить удовольствие, ведь от вас зависит комфорт северян и то, насколько оперативно им будет предоставлена необходимая услуга», – обратилась к сотрудникам МФЦ региона вице-губернатор - министр цифрового развития Александра Никипелова.

Сейчас сеть многофункциональных центров в Мурманской области продолжает развиваться.

С момента централизации сети, которая произошла 1 июля, на базе отделений МФЦ открылись два новых центра цифровых компетенций. Это было сделано для повышения цифровой грамотности населения и оказания содействия в получении государственных, муниципальных и иных услуг в электронном виде. Теперь в Мурманской области 9 таких центров.

Всего же за 6 месяцев 2022 года сотрудниками МФЦ оказано 272 тысячи 142 услуги, 130 тысяч 611 из которых были предоставлены в Мурманске. При этом штатная численность сотрудников в настоящий момент составляет 456 человек. С северянами непосредственно взаимодействуют 294 специалиста и 19 администраторов. Каждый из них готов проконсультировать и помочь жителям региона в оформлении документов.

На территории Мурманской области функционируют 18 отделений МФЦ, а также 6 отделов и 3 выездных окна, сообщает региональное Министерство цифрового развития.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/