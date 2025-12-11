Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.12.25 12:30

МФЦ Мурманской области внедрил систему единого обращения для участников СВО

Основным приоритетом работы многофункциональных центров Мурманской области в 2025 году стало комплексное информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах поддержки. На оперативном совещании 8 декабря губернатор Андрей Чибис сообщил, что в регионе действует 55 мер поддержки, из которых 46 – региональные.

«Если брать и федеральные, и региональные меры поддержки, то на территории региона в целом их 55. Они охватывают как бойцов, так и их семьи. Это финансовая помощь, льготы при получении образования, содействие в переобучении, помощь с трудоустройством, юридическая, социальная и психологическая поддержка, а также реабилитация тех, кто вернулся из зоны СВО. С начала спецоперации общий объём единовременной помощи уже превысил четыре миллиарда рублей. Мы постоянно упрощаем порядок получения льгот, сокращаем сроки, уменьшаем список документов, чтобы помощь доходила быстрее и удобнее», – рассказал глава региона.

В отделениях МФЦ Мурманской области участники специальной военной операции и члены их семей могут получить ряд мер поддержки путем подачи комплексного запроса, когда специалист многофункционального центра формирует одно общее заявление на предоставление различных государственных услуг. При этом составление и подписание заявителем отдельных заявлений по услугам не требуется, что значительно сокращает время обслуживания.

«В МФЦ реализована возможность подачи комплексного запроса, позволяющего оформить пять услуг Министерства труда и социального развития Мурманской области и три услуги Министерства имущественных отношений Мурманской области. Перечень планируется расширить по мере внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты, в том числе федерального уровня», – пояснила руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко.

В регионе также введена новая услуга Социального фонда России, касающаяся санаторно-курортного лечения и реабилитации ветеранов боевых действий и участников СВО.

«В МФЦ уже поступило 11 таких обращений. Всего же с начала проведения специальной военной операции за мерами поддержки в многофункциональные центры обратились 1221 участник СВО и 2213 членов их семей. Более 1900 заявлений в 2025 году было принято для получения справки, подтверждающей факт участия в СВО», – сообщила Ольга Борисовна.

Каждому обратившемуся в МФЦ готовы предоставить персональную консультацию. Исходя из жизненной ситуации, заявитель также получит специальную памятку, в которой указано ведомство, предоставляющее меру социальной поддержки, и QR-код для прямого перехода на портал госуслуг, чтобы оформить доступные услуги в электронном виде.

«У заявителя есть возможность получить услуги в «окне» МФЦ или секторе пользовательского сопровождения сразу после консультации. Персонализированный перечень положенных льгот и услуг формируется сотрудником благодаря навигатору, внедренному в автоматизированную информационную систему МФЦ, он обеспечивает точность и актуальность информации», – объяснила Ольга Ярыченко.

Данные о выплатах и льготах, положенных ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции и членам их семей, доступны также на сайте МФЦ региона и на Едином портале государственных и муниципальных услуг в разделе «Меры поддержки для защитников Отечества».

В рамках реализации плана «На Севере – Жить!», который инициировал губернатор Андрей Чибис, на территории Кольского Заполярья выстроена целая система мер поддержки участников СВО и их семей. Ранее о ней подробно рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558460/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Рубль корректируется вверх после сильного снижения по итогам предыдущих торгов-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»