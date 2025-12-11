МФЦ Мурманской области внедрил систему единого обращения для участников СВО

Основным приоритетом работы многофункциональных центров Мурманской области в 2025 году стало комплексное информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах поддержки. На оперативном совещании 8 декабря губернатор Андрей Чибис сообщил, что в регионе действует 55 мер поддержки, из которых 46 – региональные.

«Если брать и федеральные, и региональные меры поддержки, то на территории региона в целом их 55. Они охватывают как бойцов, так и их семьи. Это финансовая помощь, льготы при получении образования, содействие в переобучении, помощь с трудоустройством, юридическая, социальная и психологическая поддержка, а также реабилитация тех, кто вернулся из зоны СВО. С начала спецоперации общий объём единовременной помощи уже превысил четыре миллиарда рублей. Мы постоянно упрощаем порядок получения льгот, сокращаем сроки, уменьшаем список документов, чтобы помощь доходила быстрее и удобнее», – рассказал глава региона.

В отделениях МФЦ Мурманской области участники специальной военной операции и члены их семей могут получить ряд мер поддержки путем подачи комплексного запроса, когда специалист многофункционального центра формирует одно общее заявление на предоставление различных государственных услуг. При этом составление и подписание заявителем отдельных заявлений по услугам не требуется, что значительно сокращает время обслуживания.

«В МФЦ реализована возможность подачи комплексного запроса, позволяющего оформить пять услуг Министерства труда и социального развития Мурманской области и три услуги Министерства имущественных отношений Мурманской области. Перечень планируется расширить по мере внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты, в том числе федерального уровня», – пояснила руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко.

В регионе также введена новая услуга Социального фонда России, касающаяся санаторно-курортного лечения и реабилитации ветеранов боевых действий и участников СВО.

«В МФЦ уже поступило 11 таких обращений. Всего же с начала проведения специальной военной операции за мерами поддержки в многофункциональные центры обратились 1221 участник СВО и 2213 членов их семей. Более 1900 заявлений в 2025 году было принято для получения справки, подтверждающей факт участия в СВО», – сообщила Ольга Борисовна.

Каждому обратившемуся в МФЦ готовы предоставить персональную консультацию. Исходя из жизненной ситуации, заявитель также получит специальную памятку, в которой указано ведомство, предоставляющее меру социальной поддержки, и QR-код для прямого перехода на портал госуслуг, чтобы оформить доступные услуги в электронном виде.

«У заявителя есть возможность получить услуги в «окне» МФЦ или секторе пользовательского сопровождения сразу после консультации. Персонализированный перечень положенных льгот и услуг формируется сотрудником благодаря навигатору, внедренному в автоматизированную информационную систему МФЦ, он обеспечивает точность и актуальность информации», – объяснила Ольга Ярыченко.

Данные о выплатах и льготах, положенных ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции и членам их семей, доступны также на сайте МФЦ региона и на Едином портале государственных и муниципальных услуг в разделе «Меры поддержки для защитников Отечества».

В рамках реализации плана «На Севере – Жить!», который инициировал губернатор Андрей Чибис, на территории Кольского Заполярья выстроена целая система мер поддержки участников СВО и их семей. Ранее о ней подробно рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558460/#&gid=1&pid=1