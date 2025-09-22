МФЦ Мурманской области запустил чат-бот для заявителей в национальном мессенджере MAX

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области запустил новый цифровой сервис – чат-бот в национальном мессенджере MAX для заявителей офисов «Мои Документы».

«Сервис создан для повышения качества обслуживания северян и оптимизации взаимодействия с МФЦ. Виртуальный консультант станет удобным инструментом для получения оперативной информации в онлайн-режиме», – сообщила исполняющая обязанности министра цифрового развития Мурманской области Вера Орлова.

С помощью виртуального помощника северяне могут записаться или отменить запись на прием в МФЦ, отслеживать статус поданных заявлений, узнать информацию о работе конкретного отделения, а также оценить качество обслуживания.

Как начать?

1. Скачайте национальный мессенджер MAX по ссылке (для телефона) или на сайте max.ru (для компьютера).

2. Найдите бота по названию «Чат-бот МФЦ Мурманской области» или перейдите по специальной ссылке.

3. Задайте свой вопрос в поле для сообщений или выберите нужный раздел в меню.

Мурманская область стала одним из первых регионов страны, кто завел свой чат-бот в новом мессенджере. Ранее каналы в MAX появились у главы региона Андрея Чибиса и правительства Мурманской области.

Как отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области, в сентябре аудитория МАХ превысила 30 миллионов человек, национальный мессенджер стал удобной и безопасной альтернативой зарубежным аналогам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553725/#&gid=1&pid=1