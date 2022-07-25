МФЦ поменяют формат предоставления госуслуг

Минэкономразвития России подготовило проект постановления правительства «О внесении изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» для оптимизации размещения окон центров госуслуг «Мои документы».

Как пишет «Российская газета», предполагается, что регионы, исходя из анализа социально-экономических факторов, смогут принять решение о переводе части окон приёма и выдачи документов в сектора пользовательского сопровождения, где заявители самостоятельно смогут получить государственные услуги в электронном виде при консультационной поддержке специалистов МФЦ. Это позволит заявителям приобрести цифровые навыки и в целом повысить долю граждан, получающих услуги в электронной форме.

Кроме того, часть мало востребованных территориально обособленных структурных подразделений (офисов) многофункциональных центров регионы смогут перевести на выездное обслуживание. Как уточняют в Минэкономразвития, такой перевод в первую очередь обеспечит гражданам возможность получить более широкий перечень государственных услуг, которые раньше не всегда предоставлялись.

Предлагаемые изменения не являются обязательными и могут быть реализованы регионом при определении потребности в них, а также не приведут к снижению доступности государственных и муниципальных услуг для граждан в многофункциональных центрах.

По словам Натальи Яковлевой, руководителя направления «Институт развития МФЦ» Центра стратегических разработок, введение более гибкого подхода к формированию и изменению схемы размещения многофункциональных центров и их подразделений в регионах позволит провести инвентаризацию существующей инфраструктуры многофункциональных центров и привести её в соответствие с реальными потребностями населения.

Важным аспектом при формировании схемы размещения многофункциональных центров являлось обеспечение доступности услуг в небольших (малочисленных), труднодоступных, удаленных населённых пунктах.