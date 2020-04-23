МФЦ региона будут работать по предварительной записи

Сейчас работа МФЦ в Мурманской области ограничена, максимальное число услуг переведены в дистанционный режим и осуществляются в электронной форме. Но есть услуги, которые могут быть предоставлены только в очной форме непосредственно в помещении многофункционального центра. Такие услуги будут производиться по предварительной записи.

Для этого необходимо:

1. Предварительно записаться по телефону call-центра МФЦ 8 (8152) 99-40-40, номер и режим работы размещены на портале covid.gov-murman.ru.

2. Вам назначат дату и время посещения МФЦ.

3. Обязательное условие — отсутствие признаков простуды. Если чувствуете, что заболеваете, перенесите поход в МФЦ и вызовите врача.

4. Используйте средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

5. Соблюдайте социальную дистанцию в два метра.

6. В помещении одновременно не может находиться больше десяти человек (с учётом работников).

С 23 апреля открывается предварительная запись на посещение МФЦ, начиная с 27 апреля. Во время работы в помещениях центров проводится обязательная влажная уборка и дезинфекция.