МГЕР передала в ФАС итоги федерального мониторинга по ценам на противовирусные препараты в аптеках

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) передали в Федеральную антимонопольную службу РФ итоги федерального мониторинга по ценам на противовирусные препараты в аптеках, по итогам мониторинга молодогвардейцы выявили существенную разницу в ценах на одни и те же препараты в разных регионах. Мониторинг прошёл в 40 субъектах РФ, в том числе и в Мурманской области. Активисты МГЕР зафиксировали цены в 1600 аптеках.

В условиях пандемии COVID-19 «Молодая Гвардия» активно оказывает помощь гражданам через волонтёрские центры МГЕР, кроме того, проводится постоянный мониторинг Интернет-ресурсов с ложной информацией, отслеживается уровень цен на товары первой необходимости. Чаще всего в «Молодую Гвардию» поступали обращения граждан, касающиеся завышения цен и отсутствия лекарственных средств в аптеках.

Как сообщает руководитель Мурманского регионального отделение МГЕР С.В. Ширвель, в связи с этим «Молодая Гвардия» Мурманской области в ноябре 2020 года провела мониторинг цен на лекарства и медицинские изделия в аптеках. Молодогвардейцы по чек-листу проверили цены на ряд лекарственных средств и средств индивидуальной защиты.

Председатель координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов сообщил, что по итогам федерального мониторинга была выявлена значительная разница в ценах на одни и те же препараты в разных регионах: «Активисты весь ноябрь, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, проверяли цены на противовирусные препараты в 1600 аптеках. В целом на препараты установлены средние цены, но при анализе цен на определенные лекарственные средства мы обнаружили серьёзную разницу в ряде регионов. Вся информация уже передана в ФАС с просьбой провести проверку».

Итоги мониторинга:

«Арбидол» в Омской области стоит 150 рублей, в Московской области – 170 рублей. В то же время препарат во Владимирской области стоит 600 рублей, в Мурманской области – 628 рублей.

«Ингавирин» в Улуг-Хемском районе Республики Тыва стоит 400 рублей, в Московской области – 425 рублей. В то же время в пгт. Каа-Хем Республики Тыва препарат стоит 949 рублей, в Мурманской области – 940 рублей.

«Амоксиклав» (антибиотик) во Владимирской области стоит 110 рублей, в Республике Крым – 112 рублей. В то же время в Омской области препарат стоит 700 рублей, в Мурманской области – 950 рублей.