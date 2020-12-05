ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Спасаем наших братьев меньших, а они нас, или Мастер из Перми создал мир из макаронПобочный эффект пандемии - в Мурманской области по сравнению с соответствующим периодом 2019 года число малых предприятий уменьшилось на 16%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.12.20 11:30

МГЕР передала в ФАС итоги федерального мониторинга по ценам на противовирусные препараты в аптеках

Активисты  «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) передали в Федеральную антимонопольную службу РФ итоги федерального мониторинга по ценам на противовирусные препараты в аптеках, по итогам мониторинга молодогвардейцы выявили существенную разницу в ценах на одни и те же препараты в разных регионах. Мониторинг прошёл в 40 субъектах РФ, в том числе и в Мурманской области. Активисты МГЕР зафиксировали цены в 1600 аптеках.

В условиях пандемии COVID-19 «Молодая Гвардия» активно оказывает помощь гражданам через волонтёрские центры МГЕР, кроме того, проводится постоянный мониторинг Интернет-ресурсов с ложной информацией, отслеживается уровень цен на товары первой необходимости. Чаще всего в «Молодую Гвардию» поступали обращения граждан, касающиеся завышения цен и отсутствия лекарственных средств в аптеках.

Как сообщает руководитель Мурманского регионального отделение МГЕР С.В. Ширвель, в  связи с этим «Молодая Гвардия» Мурманской области в ноябре 2020 года провела мониторинг цен на лекарства и медицинские изделия в аптеках. Молодогвардейцы по чек-листу проверили цены на ряд лекарственных средств и средств индивидуальной защиты.

Председатель координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов сообщил, что по итогам федерального мониторинга была выявлена значительная разница в ценах на одни и те же препараты в разных регионах: «Активисты весь ноябрь, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, проверяли цены на противовирусные препараты в 1600 аптеках. В целом на препараты установлены средние цены, но при анализе цен на определенные лекарственные средства мы обнаружили серьёзную разницу в ряде регионов. Вся информация уже передана в ФАС с просьбой провести проверку».

Итоги мониторинга:

«Арбидол» в Омской области стоит 150 рублей, в Московской области – 170 рублей. В то же время препарат во Владимирской области стоит 600 рублей, в Мурманской области – 628 рублей.

«Ингавирин» в Улуг-Хемском районе Республики Тыва стоит 400 рублей, в Московской области – 425 рублей. В то же время в пгт. Каа-Хем Республики Тыва препарат стоит 949 рублей, в Мурманской области – 940 рублей.

«Амоксиклав» (антибиотик) во Владимирской области стоит 110 рублей, в Республике Крым – 112 рублей. В то же время в Омской области препарат стоит 700 рублей, в Мурманской области – 950 рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Рустем
03.12.20 14:05
ОНФ, с одной стороны, молодцы, но у этого явления есть и другая сторона. Пусть проверят реальную возможность получения справки на ковид гражданами: где можно сдать, стоимость услуги, сроки получения
Комментарий к новости:ОНФ обратился в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии COVID-19
Сергей
03.12.20 11:07
Благодарю за информацию!
Комментарий к новости:Великому Высоцкому исполнилось бы 77 лет
Иннокентий
02.12.20 12:38
В Мурманске, на участке ЕЦРС, в душевой грибы черные растут, запрещают велосипеды на территории парковать. Ни спорта, ни гигиены.
Комментарий к новости:Каждый дом нуждается в тепле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:30«Три метра над уровнем неба». Художественный фильм (16+)23:30«Метод исследования». Документальный цикл (12+)00:30«Большой вопрос». Юмористическо-интелектуальное шоу (16+)
-PRO Деньги (16+)Лук и картофель подросли в цене в магазинах региона-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 95 копеек, евро – на 93 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергетика Мурманской области будет прирастать малой ГЭС на реке Паз-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 декабря-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)«Правительственный час» региональные парламентарии посвятили ситуации, сложившейся в Мурманской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика