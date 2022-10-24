МГТУ + МАГУ = МАУ

В сентябре учёные советы МГТУ и МАГУ приняли решение поддержать объединение мурманских вузов – был дан старт процессу создания нового университета.

Принципиально новый крупный университет – конкурентоспособный на национальном уровне и отвечающий на самые актуальные вызовы – нуждается в новом названии. В связи с этим на официальных сайтах вузов в начале октября были размещены формы голосования за новое название.

Любой желающий мог выбрать один из четырех вариантов: Мурманский арктический университет (МАУ), Мурманский государственный университет «Высшая школа Арктики» (МГУ ВША), Мурманский государственный университет «Высшая арктическая школа» (МГУ ВАШ) и Мурманский университет Арктики (МУА). Кроме того, у голосующих была возможность предложить и свой вариант – среди них были интересные, достойные варианты: Российский арктический университет, Объединённый арктический университет, Мурманский государственный полярный университет и др.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, 21 октября подвели итоги голосования (всего – более 2000 голосов) на обеих площадках, а специально созванные учёные советы МГТУ и МАГУ признали «победителя», поддержав название нового вуза – Мурманский арктический университет (МАУ).