МГТУ и Кадетская школа Мурманска заключили соглашение о сотрудничестве

МГТУ и Кадетская школа г. Мурманска заключили соглашение о сотрудничестве: подписи под документом поставили и.о. ректора МГТУ Мария Князева и директор Кадетской школы города Мурманска Сергей Цветков. В рамках подписанного соглашения уже составлена дорожная карта мероприятий, направленных на развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания обучающихся школы.

Консолидация усилий университета и школы коснётся, в том числе, и общественно значимых проектов и инициатив во взаимодействии с отрядом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

И. о. ректора МГТУ Мария Князева отметила важность такого рода взаимодействия со школами, уточнив, что генеральной задачей сотрудничества станет выстраивание особой экосистемы, позволяющей максимально вовлечь школьников в жизнь университета. В планах – привлечение обучающихся к мероприятиям не только Военного учебного центра, но и других структурных подразделений.

Обучающиеся Кадетской школы уже знакомы с морским делом: ребята с удовольствием занимаются в детском морском центре «Океан», успешно осваивая профессии матроса-моториста и судоводителя маломерного судна. Колоссальный опыт легендарной высшей мореходки в части подготовки морских инженеров, вне сомнений, продолжит начатую в школе профориентационную практику и поможет ещё большему числу молодых людей максимально эффективно выстроить образовательную и карьерную траектории.

«У нас уже есть положительный опыт сотрудничества с Главным управлением МЧС России по Мурманской области – обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях, проводимых Управлением, в том числе таких масштабных, как штабные учения. Уверен, соглашение, которое мы сегодня подписали, станет началом большого пути», – подчеркнул директор Кадетской школы Сергей Цветков.

«Мы с удовольствием включим мероприятия с участием обучающихся кадетской школы в график работы Военного учебного центра, – отметил начальник ВУЦ МГТУ Сергей Акулич. – Личный опыт работников ВУЦ поможет школьникам определиться с выбором профессии, чтобы в дальнейшем поступить в наш университет или военный вуз. Также в планах – всячески помогать ребятам при подготовке к участию в конкурсах и иных мероприятиях военно-патриотического характера».

Фото: http://www.mstu.edu.ru/press/news/20-04-2022/KadetSchool.shtml