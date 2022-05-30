МГТУ получит федеральную поддержку в размере 39 млн рублей на капитальный ремонт студенческих общежитий

В рамках поручения Президента РФ по капремонту студенческих общежитий МГТУ получит 39 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В этом году будут отремонтированы 3 и 4 этажи в корпусе К. Капремонт планируется завершить уже к началу нового учебного года. Получить обновленное, качественное общежитие для нашего университета – принципиальная задача», – отметил глава региона.

Андрей Чибис напомнил, что в прошлом году были капитально отремонтированы 1 и 2 этажи в корпусе К, сообщило региональное Министерство информационной политики.