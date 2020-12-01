МГТУ в рамках сотрудничества с компанией «НОВАТЭК» будет готовить кадры для СПГ-проектов

Успешно проведённая в Кильдинском проливе сложнейшая операция по рейдовой перегрузке сжиженного природного газа с танкера на танкер ещё раз продемонстрировала серьёзную необходимость Мурманской области и России в целом в специалистах в сфере СПГ-технологий и СПГ-логистики, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания накануне.

«Таких профессионалов в Российской Федерации пока очень серьёзный дефицит, и мы договорились, что эти компетенции, кадры для СПГ-технологий вместе с компанией «НОВАТЭК» будем готовить в Мурманском государственном техническом университете. Уже в январе из Норвегии приедет приглашённый профессор со своей научной группой для работы в МГТУ», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона особо подчеркнул, что запуск в МГТУ нового направления подготовки стал возможен благодаря реализации проекта «перезагрузки» университета с участием федерального центра и крупного бизнеса. По словам Андрея Чибиса, на сегодняшний день «НОВАТЭК» инвестировал в МГТУ 150 млн рублей.

Финансирование осуществляется в рамках долгосрочного соглашения между правительством Мурманской области и ПАО «НОВАТЭК» о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития региона. Полученные средства будут направлены на модернизацию фасада и внутренних помещений корпусов «Л» и «В», ремонт и оснащение студенческого офиса, создание новых современных лабораторий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на текущем этапе прорабатывается проект модернизации корпусов, подбирается необходимое оборудование для лабораторий, проводятся переговоры с приглашёнными научными руководителями и коллективами. Первые изменения станут заметны уже в марте будущего года, когда в университете начнутся масштабные ремонтные работы. Ввод в эксплуатацию новых лабораторных комплексов и современного студенческого офиса намечен на сентябрь 2021 года. Основные работы по капитальному ремонту корпусов «В» и «Л» также будут проведены в 2021 году.