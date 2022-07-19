МГУ и АНО «Диалог» открыли уникальную цифровую магистерскую программу

МГУ имени М.В. Ломоносова и компания «Диалог» открыли первую в России магистерскую программу «Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании».

Студентов научат совмещать современные диджитал-технологии и цифровые коммуникации с системами органов власти и управления. Занятия будут проходить в виде тренингов и мастер-классов. Также в программе изучение реальных кейсов, создание собственных проектов и практика в действующих госструктурах – все это поможет окончить вуз с необходимым опытом и сразу устроиться на работу.

«Ознакомившись с учебной программой, я увидел для себя, как для человека, у которого уже есть некоторый опыт работы в государственном управлении, возможность не только развить уже имеющиеся знания и навыки, но и получить новые, причём в такой необычной, востребованной и современной сфере, как искусственный интеллект и цифровые технологии», — рассказал абитуриент магистерской программы Богдан Федорив.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, поступить на курс могут как бакалавры, которые только что закончили обучение, так и специалисты, которые хотят получить новые знания.

Занятия начнутся с 1 сентября 2022 года. Заявления принимаются до 20 июля на сайте.

Фото: https://vk.com/msuanspa?z=photo-209234147_457240115%2Fwall-199222346_229