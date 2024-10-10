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Мурманская область. Арктика (16+)10.10.24 13:30

МХК «Арктика» приглашает северян на первые домашние матчи нового сезона Национальной молодёжной хоккейной лиги

Молодёжный хоккейный клуб «Арктика», представляющий Мурманскую область в Национальной молодёжной хоккейной лиге, готовится к старту нового сезона. Первые матчи заполярные спортсмены проведут на домашней арене – в мурманском Ледовом дворце спорта 11 и 12 октября. О готовности хоккеистов к старту сезона рассказали на презентации клуба, которая состоялась на минувшей неделе в Центре управления регионом Мурманской области.

В межсезонье команда существенно обновилась: кроме игрового состава поменялся и тренерский штаб. Главным тренером ХК «Арктика» стал Сергей Иченский, который в прошлом сезоне работал в Карелии. Старшим тренером назначен Сергей Климов, а тренером вратарей – Семён Шарабанин.

По словам президента Федерации хоккея Мурманской области Андрея Нифантьева, перед тренерским штабом поставлены амбициозные задачи.

«В этом сезоне наша задача – попасть в четвёрку лучших команд по итогам регулярного первенства НМХЛ и выйти в финал плей-офф. Это прописано в трудовом договоре с тренерским штабом команды. Цель – амбициозная, и мы все вместе будем стремиться к её достижению», – сказал Андрей Нифантьев.

Команда укомплектована игроками со всей России, в том числе – хоккеистами из Мурманской области. В состав вошли воспитанники заполярного хоккея: защитники Артём Шептуха, Андрей Пиньков, Кирилл Жгилев, а также нападающие Никита Гаина, Антон Триль и Даниил Сибгатуллин. Капитаном команды является мурманчанин Александр Костин.

«Партнёры, в том числе правительство Мурманской области, с 2021 года всецело и активно поддерживает «Арктику». Тенденция у клуба такова, что мы будем в большей степени воспитывать своих игроков. Для этого руководство команды заключило договор с Комплексной школой олимпийского резерва, цель которого не просто искать сильнейших игроков, а воспитывать новое поколение местных хоккеистов, чтобы достойно представлять наш регион в Национальной молодёжной хоккейной лиге», – заявила и.о. министра спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Первый матч МХК «Арктика» состоится 11 октября в Ледовом дворце спорта Мурманска, начало игры – в 19.00. Следующая игра пройдёт 12 октября в 13.00. Соперником «Арктики» станет клуб «Динамо-576» из Санкт-Петербурга.

Как сообщает региональное Министерство спорта, молодёжный хоккейный клуб «Арктика» был создан в 2021 году по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. С момента образования коллектив выступает в первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги. Лучший результат клуба по итогам выступлений – выход во второй раунд плей-офф НМХЛ.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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