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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.23 10:00

Миграционный приток в Мурманскую область снижается

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения. В центре внимания депутатов – миграционная обстановка на территории Мурманской области и процессы, связанные с трудовой миграцией.

Как прозвучало во время обсуждения, по информации УМВД России по Мурманской области, в минувшем году количество иностранных граждан, вставших на миграционный учёт, составило более 50 тысяч человек, при этом снялись с учёта почти 71 тысяча иностранцев. Основным двигателем миграционных процессов являлась трудовая миграция. В 2022 году с иностранцами было заключено 20666 трудовых и гражданско-правовых договоров (почти на пять тысяч меньше, чем в 2021 году), выдано более 11 тысяч патентов (в 2021 году – свыше 14 тысяч).

Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев отметил, что приток иностранной рабочей силы, где акцент делается на привлечение квалифицированных специалистов, не создаёт социальной напряженности на рынке труда. Количество вакансий для местного населения остаётся достаточным.

Отмечалось, что основным механизмом регулирования численности иностранных работников является применение регионального коэффициента, отражающего особенности регионального рынка труда на фиксированный авансовый платёж по патенту (стоимость патента в 2022 году составляла 5702 рубля, в 2023 году – 7627 рублей). Объём поступивших платежей в консолидированный бюджет региона в 2022 году от этой части работников составил 700 миллионов рублей.

Депутаты отметили, что в настоящее время миграционный приток снижается. По-прежнему ключевой фактор миграции в регион – это получение работы. Основная концентрация иностранных граждан приходится на Кольский район и Мурманск. Очень важно, что налажена системная профилактическая работа органов внутренних дел в сфере миграции. Регулярно проходят оперативно-профилактические мероприятия по различным направлениям. Вывод можно сделать такой – в результате комплекса мер, которые принимаются органами власти, в том числе специализированными госорганами, по предотвращению и профилактике правонарушений, иностранные граждане не влияют на криминогенную ситуацию в нашем регионе.

Члены комитета приняли прозвучавшую информацию к сведению.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27483/

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