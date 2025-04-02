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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.25 16:00

Михаил Белошеев, депутат Мурманской облдумы, поделился положительным опытом нашего региона на заседании постоянного комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе

В Нарьян-Маре прошло заседание постоянного комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе. Мурманскую областную Думу на нём представлял депутат Михаил Белошеев.

Парламентарии обсудили внесение изменений в федеральные законы «Об образовании в Российской Федерации» и «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Также был рассмотрен ряд обращений Парламентской Ассоциации в федеральный центр. В них шла речь, в том числе, о введении устной формы экзамена по русскому языку для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента, о совершенствовании нормативного правового регулирования в отношении требований к антитеррористической защищенности объектов образования, о дополнении списка должностей и учреждений, работа в которых дает право на досрочное назначение страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность.

Михаил Белошеев выступил с информацией о развитии среднего профессионального образования в Мурманской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и стратегического плана «На Севере – жить!».

- Ключевым трендом развития системы СПО в области является реализация проекта «Профессионалитет», - отметил депутат. - Мурманская область входит в топ-5 регионов по эффективности его реализации. В настоящее время в регионе функционируют 9 кластеров из 17 колледжей. В 2025 году будут созданы ещё два кластера: «Мурманский строительный» в партнёрстве с компанией «Самолёт» и «Мурманский судостроительный» в сотрудничестве с компанией «Лавна». Заключено более 1000 целевых договоров со студентами. До 2031 года совместно с предприятиями региона будут подготовлены почти 6 тысяч специалистов. Не менее 85 % выпускников будут трудоустроены. Работа по созданию условий для освоения программ высшего и среднего профессионального образования осуществляется при поддержке наших индустриальных партнёров – это компании «ФосАгро», «СЗФК», «БЕЛАЗ», КГМК, «Антей», «НОВАТЭК». В колледжах создано 163 современных лаборатории, каждая вторая – в сотрудничестве с предприятиями региона. Активно проводится капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий колледжей.

Парламентарий подчеркнул, что среднее профессиональное образование становится все более популярным среди школьников. Это связано, в том числе, с тем, что за последние годы значительно модернизирована инфраструктура областных колледжей, а также с тем, что региональные власти уделяют особое внимание поддержке студентов, более девяти тысяч которых получают различные стипендии. Причём, помимо академических и социальных, предусмотрены стипендии для активных и талантливых студентов. Также на территории Мурманской области действует комплекс мер поддержки обучающихся из семей участников специальной военной операции.

- Всё это мотивирует нашу молодёжь оставаться в родном регионе, понимая перспективы для карьерного роста и самореализации, - заключил депутат.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32203/

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