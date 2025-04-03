Михаил Белошеев, депутат Мурманской облдумы, провёл выездное заседание «Исторической гостиной» в Нарьян-Маре

Встреча со школьниками прошла в технопарке «Кванториум». Главной темой мероприятия стали события Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье.

Михаил Белошеев познакомил ребят с трудовой и военной летописью Мурманской области, подробно остановился на основных этапах и малоизвестных фактах Великой Отечественной войны на мурманском направлении, формировании оленетранспортных батальонов – уникальных подразделениях, выполнявших сложные боевые задачи.

Депутат также заострил внимание учащихся на сходстве северных регионов – Ненецкого автономного округа и Мурманской области, их вкладе в Победу, а также увековечении на своих территориях памяти защитников Отечества.

В завершение парламентарий представил участникам встречи оригиналы писем с фронта, ответил на вопросы.

— География таких встреч становится всё шире – начинались они с Мурманска и муниципалитетов области, далее «Историческая гостиная» была проведена в Сыктывкаре Республики Коми и посёлках Карелии, сегодня – в Нарьян-Маре. На одной из встреч меня спросили, зачем я этим занимаюсь. Мой ответ – память о героических и трагических событиях истории Отечества должна передаваться из поколения в поколение. Великая Победа была достигнута всем советским народом, и молодёжь в разных регионах страны должна знать о своих героических предках, помнить их и гордиться, – резюмировал Михаил Белошеев.

Фото (Регионального отделения «Движения Первых» Ненецкого автономного округа): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32214/