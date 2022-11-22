Михаил Ильиных: к вопросам безопасности в нашем регионе всегда относились очень внимательно и серьёзно

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. Депутаты обсудили проект областного бюджета на следующий год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части государственных программ «Общественная безопасность» и «Транспортная система».

Михаил Ильиных отметил, что к вопросам безопасности в нашем регионе всегда относились очень внимательно и серьёзно:

— С каждым годом совершенствуется система безопасности северян, внедряются новые технологии – от видео- и фотофиксации правонарушений до усиления контроля за соблюдением мер безопасности, обновляется асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, все больше трасс регионального и межмуниципального значения становятся освещенными. Уже сделано немало, и такие мероприятия будут продолжены. Заложенных в бюджете средств в 2023 году на эти цели достаточно.

Комитет рекомендовал Думе принять проект областного бюджета в первом чтении.

Парламентарии рассмотрели и поддержали обращение коллег из Республики Карелия в федеральный центр по вопросу установления единовременной денежной выплаты из федерального бюджета гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26402/