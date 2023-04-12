Михаил Ильиных: подъёмом и утилизацией затопленных в арктических морях ядерно и радиационно опасных объектов рано или поздно заниматься придётся

Председатель профильного комитета областной Думы принял участие в семинаре по оценке рисков, исходящих от затопленных ядерно и радиационно опасных объектов. Семинар был организован госкорпорацией «Росатом».

В нём приняли участие представители Государственной Думы, Совета Федераций, федеральных ведомств, научных центров и институтов, правительства Мурманской области, Мурманской областной Думы, Кольского научного центра, общественных организаций.

Мероприятие проводилось как в очном формате, так и в режиме видеоконференцсвязи. Региональный парламент на нём представлял председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО Михаил Ильиных, а общественные организации региона - председатель Мурманского областного Совета ветеранов Валерий Пантелеев.

В центре внимания был анализ угроз от затопленных и затонувших в Арктике ядерных объектов и варианты действий по их минимизации. Участники также обсудили риски от затопленных объектов с ядерными материалами для морских экосистем.

– Для Мурманской области крайне важна оценка состояния всех потенциально ядерно- и радиационно-опасных объектов, затопленных в морях Арктической зоны, - отметил Михаил Ильиных. – Научное сообщество активно занимается такими исследованиями, и, судя по полученным результатам, в настоящее время всё такие объекты находятся в безопасном состоянии. Но нет полной ясности, какой период времени они будут продолжать оставаться безопасными?

По мнению парламентария, подъёмом и утилизацией затопленных в арктических морях ядерно и радиационно опасных объектов рано или поздно заниматься придётся, и чем скорее начнётся подготовка к этим работам – тем лучше.

Участники семинара ознакомились с результатами обследования в 2021 году АПЛ К-27, результатами обследования в 2022 году АПЛ Б-159, мониторингом состояния подводных потенциально опасных объектов в Карском море и заливах архипелага Новая Земля в 2020 – 2022 годах, а также оценкой достаточности обследования АПЛ для разработки замысла судоподъема.

Был рассмотрен и ряд других вопросов, связанных с обращением с ядерно- и радиационно-опасными объектами.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27551/