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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.24 09:45

Михаил Ильиных: «Вопросы безопасности и поддержка военнослужащих остаются безусловным приоритетом»

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований под председательством Михаила Ильиных. В центре внимания парламентариев был проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в части профильных направлений деятельности.

Как отметил Михаил Ильиных, несмотря на то что условия для формирования бюджета сейчас непростые, все направления, которые входят в компетенцию комитета, будут профинансированы.

- Безусловным приоритетом остаются, как вопросы безопасности, так и поддержка военнослужащих, особенно тех, кто сегодня выполняет задачи в зоне СВО, и поддержка их семей, - подчеркнул парламентарий. - Не оставлена без внимания тема патриотического воспитания и особенно важно, что в плановом порядке продолжается масштабная программа по реновации ЗАТО.

В ходе заседания комитета отмечалось, что на реализацию государственной программы «Общественная безопасность» в следующем году планируется направить более 2,47 миллиардов рублей. В том числе, предусмотрены средства на обеспечение организации и осуществление локализации и тушения пожаров в населенных пунктах региона, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по образованию и деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; на оснащение транспортными средствами для тушения пожаров, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; на обеспечение устойчивого функционирования системы вызова экстренных служб «112» на территории муниципальных образований региона.

Парламентарии рассмотрели параметры государственной программы «Транспортная система» в части комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области». На эти цели в бюджете на 2025 год предлагается заложить свыше 201 миллиона рублей.

Также на заседании комитета был рассмотрен проект закона «О профилактике правонарушений в Мурманской области», внесенный прокурором области. Необходимость его принятия вызвана ростом правонарушений в регионе, особенно - с использованием электронных технологий.

Этот законопроект парламентарии рекомендовали принять в первом чтении и окончательной редакции.

Отметим, что очередное заседание Мурманской областной Думы 27 ноября 2024 года.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31255/

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