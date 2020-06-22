Михаил Кудряшов назначен министром градостроительства и благоустройства Мурманской области

Сегодня, открывая оперативное совещание, губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил нового министра градостроительства и благоустройства. Им стал Михаил Кудряшов.

«Михаил Николаевич имеет опыт в строительстве, архитектуре и благоустройстве. И можно сказать, что он исторически связан с Мурманской областью: его отец в составе проектной группы проектировал самое высокое здание за полярным кругом, гостиницу «Арктика», - пояснил губернатор.

Михаил Кудряшов в 2002 году окончил Ярославский государственный технический университет по специальности «архитектура», затем проходил научную стажировку в Центре экологического строительства и современных строительных технологий Кассельского университета в Германии, имеет научную степень кандидата наук.

Руководитель регионального минграда – автор порядка 40 реализованных архитектурно-градостроительных проектов, возглавлял «Межрегиональный архитектурный проектный институт».

Как пишет Министерство информационной политики Мурманской области, с 2002 по 2020 год работал преподавателем профильных дисциплин кафедры архитектуры Ярославского государственного технического университета. С 2007 года по настоящее время – постоянный член государственной аттестационной комиссии по присвоению квалификации «архитектор» высшего профессионального образования и научной степени «магистр архитектуры» ЯГТУ.

Также Михаил Николаевич является автором 25 научных статей в отечественной и зарубежной печати, участником и лауреатом международных архитектурно-градостроительных конкурсов, а также международных, всероссийских и региональных выставок в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Касселе, Флоренции, Москве, Ярославле.

На протяжении последних трёх лет Михаил Кудряшов работал советником губернатора Ярославской области - главным архитектором области.