Михаил Мелещенко, мурманчанин, стал призёром федерального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Ученик девятого класса кадетской школы Мурманска Михаил Мелещенко вошёл в число призёров заключительного этапа XXVIII Всероссийской олимпиады школьников по экономике.

С 2022 года в Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса все победители и призёры федерального этапа ВсОШ получают вознаграждение. Премия полагается также наставнику-педагогу, сумевшему развить в ребёнке интерес к предмету и достойно подготовить его к испытанию.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, за призовое место Михаил Мелещенко получит вознаграждение 150 тысяч рублей, а его наставник – учитель истории и обществознания мурманской кадетской школы Анастасия Дворникова – 100 тысяч рублей.

Фото: https://gov-murman.ru