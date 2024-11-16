Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по корректировке Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в этом важном для страны макрорегионе/

Как сообщает сайт правительства РФ, предложения по актуализации стратегии должны быть внесены в правительство к 20 мая 2025 года.

«Минвостокразвития России при подготовке предложений необходимо уделить внимание оценке и анализу реализации стратегии за период с 2020 по 2024 год, провести актуализацию целей, задач и целевых показателей стратегии с учётом новых вызовов, проработать сценарии и риски развития Арктической зоны Российской Федерации, а также разработать детализированную модель управления реализацией стратегии», - говорится в сообщении.

Минстрою России в срок до 1 марта 2025 года поручено проработать вопрос о проектировании, строительстве и финансировании объектов аварийно-спасательной инфраструктуры в посёлке Хатанга Красноярского края с учётом совместного размещения подразделений МЧС, ФМБА и муниципальных спасательных подразделений.

Минстрою и Минвостокразвития поручено до 20 мая 2025 года внести предложения по урегулированию в законодательстве вопроса расселения граждан, проживающих на территории Арктической зоны России, из многоквартирных домов, большая часть помещений в которых пустует, с последующей консервацией зданий, отмечается в официальном документе.

Минпромторгу с учётом анализа потребности в услугах судоремонта действующего перспективного флота Арктической зоны поручено оценить состояние производственных мощностей предприятий, задействованных в обслуживании и техническом ремонте арктического флота, возможность удовлетворения потребности в судоремонте на существующих мощностях, целесообразность модернизации и расширения имеющихся доковых мощностей.

«До 1 июня должна быть подготовлена программа судоремонта судов, эксплуатирующихся в Арктическом регионе», - говорится в сообщении.

Отмечено, что в перечень поручений по итогам сессии также включены поручения, реализация которых позволит в том числе интегрировать в единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных» данные о зонах расположения многолетней (вечной) мерзлоты, сформировать прогноз потребности экономики арктических регионов в кадрах.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММП».