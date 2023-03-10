Михаил Мишустин отметил необходимость сделать так, чтобы в каждом порту на СМП производилось обслуживание судов и обработка грузов

Вчера состоялось заседание правительства России, которое провёл глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Одним из вопросов, который рассмотрели на заседании, была тема выполнения поручения Президента РФ по комплексному развитию портовой инфраструктуры Северного морского пути.

«Этот крупный международный транспортный коридор полностью проходит в российском территориальном море и исключительной экономической зоне, - сказал Михаил Мишустин. - Поток перевозок по нему стабильно растёт и обеспечивает потребности миллионов граждан, которые живут в Арктической зоне и на Дальнем Востоке, а также надёжную логистику для сырья и промышленной продукции. Мы эти вопросы подробно обсуждали, когда посещали Чукотку, Камчатку, Магадан и соседние территории.

Глава государства особо отмечал необходимость сделать так, чтобы в каждом порту по пути следования производилось обслуживание судов и обработка грузов».

Глава кабмина РФ отметил, что поток перевозок по Северному морскому пути стабильно растёт, он обеспечивает потребности миллионов граждан России

Кабмин России направит 27,5 миллиарда рублей в следующие четыре года на строительство нового морского терминала в Певеке на Чукотке, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Направим свыше 27,5 миллиарда рублей в ближайшие четыре года на строительство нового морского терминала в Певеке на Чукотке», — сказал он.

Мишустин уточнил, что там сделают грузовые причалы, акваторию, проходной канал, дамбу и навигационное оборудование. Вся эта инфраструктура, по словам премьера, позволит «обеспечить установку дополнительных плавучих атомных энергоблоков» и начать отгружать на терминале до двух миллионов тонн добываемых металлов.

Фото: http://government.ru/news/47951/