Михаил Мишустин отметил важность Северного морского пути для России в условиях внешнего санкционного давления

Северный морской путь особенно важен для России в условиях санкционного давления Запада, когда рушатся логистические цепочки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на сегодняшнем совещании с вице-премьерами.

Он также отметил, что кабмин продолжает развивать СМП как важнейший транспортный коридор мирового значения. «По нему осуществляется основная часть северного завоза, доставляются на мировой рынок металлы, энергоносители, и также идёт транзит грузов между Азией и Европой. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции», — сказал Мишустин.

Как пишет 1prime.ru, ремьер отметил, что этот надёжный морской маршрут, который широко востребован бизнесом и людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке.

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал, как важно контролировать бесперебойное снабжение жителей и предприятий этих регионов всем необходимым. «По поручению президента создаётся главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность», — сказал глава правительства.

Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) по состоянию на июль превышает план на 5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Если говорить об итогах развития СМП, то в 2021 году грузопоток составил 35 миллионов тонн, что выше плана на 2 миллиона тонн, плюс 6%, в этом году уже по состоянию на июль-месяц мы ещё прирастаем на 5%», — сказал он на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина.